Шведская компания передаст Украине около 100 терминалов спутникового интернета

Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст.

Отмечается, что для компании это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube отмечают, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но не отрицают, что "это может быть что угодно - от подключения к полевым госпиталам до поддержки связи в полевых условиях".

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 км.

Спутниковый интернет в Украине

В настоящее время в Украине более 42 тысяч терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями. Во время российских бомбардировок в прошлом году, повлекших массовые отключения электроэнергии, государственные органы Украины обратились к Starlink, чтобы работа сети не прерывалась.

В октябре 2022 года SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink.

По подсчетам SpaceX, расходы составили бы более 120 млн. долларов.

В конце июля министр обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение ведомства о приобретении сотен новых терминалов и услуг Starlink. Такое соглашение дает Пентагону контроль над установкой, где работает сигнал на территории Украины и позволяет не опасаться его прерывания по желанию владельца компании SpaceX Илона Маска.