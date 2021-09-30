Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса

Виборча кампанія в Харкові наближається до фінішної прямої. Через місяць, 31 жовтня, городяни відправляться на дільниці для голосування, щоб обрати нового мера. І хоча сама кампанія офіційно почалася менше трьох тижнів тому, її фаворити були відомі задовго до старту.

В.о. мера Ігор Терехов, який керує містом після смерті Геннадія Кернеса, і екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін ще з весни привели свої штаби в бойову готовність. Обидва кандидати вже зареєструвалися для участі у виборах.

Терехов іде під брендом підконтрольного йому "Блоку Кернеса – Успішний Харків". Це явно додасть йому "козирів", адже політсила покійного мера користується великою підтримкою серед місцевих жителів. Добкін балотується як самовисуванець, але за підтримки "Опозиційної платформи - За життя", яка має непогані позиції в Харкові. На останніх виборах до міськради вона взяла майже 21% голосів і друге місце, поступившись тільки "Блоку Кернеса". Про свою позицію ОПЗЖ заявила тільки вчора, підтримка цієї партії може зміцнити шанси Добкіна.

Опитані виданням аналітики і політологи вважають, що головна сутичка розгорнеться між цими двома кандидатами. Але інтриги, що здатні вплинути на фінальну розстановку сил, залишаються. І щонайменше одна з них може прояснитися вже сьогодні – в останній день реєстрації для бажаючих поборотися за посаду мера. Чи з'являться в списку кандидатів інші сильні фігури, які можуть втрутиться в цю дуель – поки ще відкрите питання.

Боротьба за спадщину

Зараз досить важко оцінити рейтинги потенційних претендентів на посаду мера. З липня ніяких опитувань від провідних соціологічних компаній щодо електоральних настроїв харків'ян у відкритому доступі не публікувалося.

Останнє дослідження групи "Рейтинг" показало, що найбільше шансів на перемогу, якби вибори пройшли на початку липня – у Ігоря Терехова. Він би набрав майже 43% голосів, а Михайло Добкін – 18%, випливає з опитування групи.

Обидва політики в різний період життя Кернеса були його найближчими соратниками. Їхні кампанії багато в чому схожі. І Терехов, і Добкін вибудовують свою кампанію на асоціації з покійним мером, змагаючись за те, хто із них більш підходящий наступник. І обидва приміряють на себе образ господарника.

Аналітики "Чесно" зазначили, що недавно міська влада відкрила в Харкові зоопарк – іміджевий проект Терехова – куди можна потрапити, залишивши цілий набір своїх персональних даних.

Михайло Добкін (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У штабі Добкіна задіюють схожі методи. У його хабах, розташованих по місту, можна заповнити анкету із особистими даними для отримання статусу прихильника. Паралельно Добкін анонсував, що виплатить харків'янам по 2 тисячі гривень допомоги на оплату "комуналки" у разі його перемоги на виборах. Бажаючим отримати компенсацію пропонують заповнити заявку, залишивши копію свого паспорта та коду. Як можуть використовуватися ці дані виборців – залежить від методів роботи партійних технологів.

Терехов і Добкін ведуть боротьбу не тільки в "полях" і ЗМІ, але і в соцмережах. За даними руху "Чесно", найбільше на рекламу в інтернеті було витрачено зі сторінок, що агітують за Терехова. Сума витрат за період спостереження склала приблизно 30 тисяч доларів, каже регіональний аналітик "Чесно" в Харкові Олександра Щукіна. На користь Добкіна було витрачено на рекламу в онлайні майже стільки ж.

"Його сторінки одночасно робили і антирекламу нинішньому в. о. мера. На третьому місці опинилися сторінки, що підтримують Аліну Мустафаєву, депутата міськради від "Слуги народу". Рекламу на її користь ми зафіксували ще з січня - лютого, зараз обсяг витрат сягає приблизно 20 тисяч доларів", – розповіла виданню представник "Чесно".

Раніше Мустафаєва заявляла про намір поборотися за посаду міського голови. Але якщо вона і піде на вибори, то, найімовірніше, самовисуванцем. У "Слузі народу" вирішили не висувати свого кандидата в мери.

Раніше один зі співрозмовників в команді Зеленського пояснював, що у них немає на прикметі рейтингової фігури, яка може набрати більше, ніж кілька відсотків голосів. А варіант, коли їхній кандидат опиниться в аутсайдерах, правлячій партії явно не до душі. Тому, як стверджують джерела РБК-Україна, в команді Зеленського вирішили неформально підтримати Терехова. І це, до речі, ще один з його "козирів" – у Добкіна арсенал можливостей скромніший.

"Асиметрія ресурсів дуже значна. Я бачу, які великі можливості у Терехова, і як їх зараз порівняно мало у Добкіна, по всіх фронтах: в плані зовнішньої агітації, роботи з регіональними ЗМІ, за винятком центрального телебачення. Добкін намагається щось робити – він проводить зустрічі, випускає газети, веде соцмережі. Але їхні можливості неспівмірні", – сказав у розмові з РБК-Україна харківський політолог, експерт аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв.

Ігор Терехов (Фото: facebook.com/igor.terehov.kh)

Він допускає, що обидва кандидати продовжать боротьбу в другому турі. Але не виключено, що до дня голосування розстановка сил і навіть пара фіналістів може змінитися.

Третій фактор

Один із факторів, який може перетасувати будь-які прогнози – це участь або неучасть у мерській гонці екс-голови Харківської ОДА Юлії Світличної. У липневих соцопитуваннях вона посідала третє місце з 11,3% голосів. За рейтингом довіри серед городян, згідно з цим же опитуванням, вона поступалася тільки Терехову.

Ніякої кампанії в місті Світлична не починала і поки зберігає мовчання з приводу своїх планів на вибори. РБК-Україна звернулося до неї за коментарем, але на момент виходу матеріалу наше питання залишилося без відповіді.

"Ми помітили, що з шести громадських організацій, які спостерігатимуть за виборами в Харкові, три – пов'язані зі Світличною, дві – з Тереховим. Тобто інтерес до виборчого процесу у її команди є", – каже Олександра Щукіна.

На довиборах навесні минулого року Світлична заявила про своє бажання балотуватися до Ради в останні дні реєстрації кандидатів. Якщо ж вона вплутається в боротьбу за головне крісло Харкова, тоді і перелік основних фаворитів буде ширшим.

"Мені невідома свіжа соціологія, але з огляду на те, як штаб Терехова включився мінусувати її, то, очевидно, що вона представляє для них загрозу. Можливо, дослідження показали їм, що в разі висунення Світлична набагато більше забере електорату в Терехова, ніж у Добкіна. Думаю, якщо вона балотуватиметься, то вибори точно не закінчаться першим туром", – припустив Антон Авксентьєв.

З цим сценарієм погоджується і політолог Володимир Фесенко. За його оцінкою, висунення Світличної, дійсно, більше шкодить Терехову, ніж Добкіну.

"Втім, на минулих місцевих виборах її партія взяла не так вже й багато – приблизно 7%. Коли соціологи вимірювали її особистий рейтинг – він вищий. Думаю, що реально вона може взяти третє місце. Але в разі висунення вона буде здебільшого концентрувати той електорат, який голосував за проєвропейські та проукраїнські партії", – сказав Фесенко.

Юлія Світлична (Фото: facebook.com/ЮлияСветличная)

Кілька місяців політсили з цієї електоральної ніші вели переговори про висунення єдиного кандидата, але їхні спроби завершилися провалом. За підсумками таємного голосування делегатів від шести парті перемогу отримав представник Нацкорпусу Костянтин Немічев. Але в підсумку він піде в мери як самовисуванець.

У "Європейській солідарності" були незадоволені цим вибором і вирішили висунути свого кандидата – голову їхньої фракції в облраді Олександра Скорика. Його вирішили також підтримати і в "Голосі".

Ще одним сильним суперником у мерській гонці міг би стати нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. На минулорічних виборах він посів друге місце, програвши Геннадію Кернесу. Зараз він ніякої кампанії в місті не веде і кілька обставин вказують на те, що він, імовірно, надає непублічну підтримку Михайлу Добкіну.

На будівлі корпорації Фельдмана АВЕК як і раніше зображений величезний банер Добкіна. У серпні він проводив зустріч з харків'янами на ринку "Барабашово", який також пов'язаний з Фельдманом. РБК-Україна звернулося до нього за коментарем щодо його участі у виборах, але до виходу публікації відповіді не отримало.

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Судячи з тих меседжів, які запускають в публічну площину штабісти Терехова, їхнє завдання-максимум – здобути перемогу одним туром. Підсобити цьому сценарію може традиційно низька для місцевих виборів явка. Під час минулорічного голосування вона склала приблизно 32%, зазначив Авксентьєв. Цього року вона може виявитися ще меншою через епідемічну ситуацію в Харкові, який близький до переходу в червону зону.

"Якщо ж явка буде невисокою, питома вага контрольованого електорату, бюджетників, співробітників комунальних підприємств посилюється. А у влади в день голосування завжди є важелі по мобілізації своїх прихильників", – пояснив політолог.