Шумы в машине: откуда берутся посторонние звуки на ходу

Главное что надо понимать владельцу, заподозрившему свою машину в склонности к какофонии: при штатной работе автомобиля общий шумовой фон будет ровным, без выделенных звуков и явно доминирующих шумов. Хотя лишние шумы часто маскируются под общий фон и тяжело поддаются локализации.

Сверчки

Навязчивые звуки, похожие на "пение" сверчков, характерны для пожилых машин и появляются в салоне при проезде малейших неровностей. Их выдают пластиковые детали отделки или другие элементы, контактирующие с пластиком, например невидимые жгуты проводов, тяги дверных замков, тросики управления защелками климатической установки и т.д. Количество и характер "пения" сверчков зависит от марки и модели авто. Убрать эти звуки иногда очень непросто, поскольку они носят случайный характер и порой нуждаются в разборке чуть ли не всего интерьера.

Стук

Чаще всего водителя беспокоит именно стук, и источников его в неновом автомобиле предостаточно: изношенные шарниры ходовой части, амортизаторы подвески, вал руля и сам рулевой механизм. Более экзотические случаи – утварь двери, детали внутри торпедо, содержимое бардачка и багажника. За исключением разве что двух последних примеров стук всегда является сигналом к ремонту, причем чем быстрее он будет начат, тем лучше – иначе заменять придется не одну деталь, а уже несколько.

Скрип

Да, когда-то на транспорте скрипеть могло только потертое седло и давно не смазанные колесные оси. Однако как ни странно, для современного автомобиля такой звук тоже не такая уж редкость. Скрипят пружины подвески – и сломанные, и целые, но с потерянными подкладками. Рыпят шаровые опоры подвески, которые из-за порванного пыльника избавились от смазки и таким образом ускоренным темпом приближаются к концу ресурса. Сыпят опорные подшипники стоек передней подвески типа McPherson, когда они выходят из строя или остаются без смазки… Не всегда это признак катастрофы в какой-то из систем, но всегда это должно быть поводом к визиту в автомастерскую для инспекции зоны, которая начала "звучать".

Свист

Если свист раздается из-под капота, то вероятнее всего это звук работы приводного ремня, который износился сам и частично износил свои шкивы, по которым он работает. Не то чтобы это был сигнал к неотложному ремонту, но проверить поводы нужно в ближайшее время. Помимо ремней, в машине на скорости может свистеть что-то постороннее на поверхности кузова – плохо вложенный груз на верхнем багажнике, нештатная антенна, "мухобойка" или зеркало. Не до конца закрытое окно или дверь тоже часто свистят.

Кратко

Если хорошо поискать, в любом большом городе можно найти мастерскую, в которой подготовленные профессионалы проведут целый комплекс работ по шумоизоляции автомобиля. Но те же специалисты скажут вам, что любую борьбу за тишину надо начинать с устранения нештатных звуков. То есть визиту в тюнинг-ателье должна предшествовать поездка в обычную СТО – и это в любом случае хорошая идея, ведь лишние звуки в системах – это не только дискомфорт, но и сигнал, что что-то работает неправильно.