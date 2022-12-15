Шумахер-младший перешел в бывшую конюшню легендарного отца

23-летний гонщик пополнил ряды титулованной команды. Немец получил роль резервного пилота "Мерседеса".

"Я счастлив присоединиться к "Мерседесу" в 2023 году в роли запасного гонщика. Я собираюсь полностью посвятить себя этой работе и внести весомый вклад в конкурентной и профессиональной атмосфере. Это новый старт для меня, поэтому я очень благодарен Тото и всем, кто поверил в меня", – заявил Шумахер-младший.

За несколько часов до подписания соглашения с британской конюшней с немецкими корнями экс-пилот "Хааса" покинул структуру "Феррари". Шумахер в течение четырех лет числился в Академии Скудерии и благодаря поддержке итальянской конюшни дебютировал в Формуле-1.

Немецкий гонщик провел два сезона в составе "Хааса". Лучший результат Шумахера-младшего – 6-е место на Гран-при Австрии в этом году. Его отец – культовый Михаэль Шумахер – провел три сезона за рулем "Мерседеса" на склоне карьеры.