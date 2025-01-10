Шуляк: жилищная реформа нужна уже много лет, а требование Ukraine Facility может стать пусковым механизмом

По ее словам, правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики" - №12377, был зарегистрирован 6 января 2025 года. Он предусматривает создание ряда механизмов, которые дадут возможность каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов.

"Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Среди них льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное пользование. Например, взять в социальную аренду, или получить как служебное (то есть не в собственность - такое жилье нельзя будет приватизировать)", - отметила Шуляк.

В то же время она подчеркнула: зарегистрированный законопроект разработан как рамочный. То есть, он будет очерчивать общий курс реформы жилищной политики, которую и запустит принятие документа. Следующие законопроекты, которые будут управлять реформой пошагово, разработают в ближайшее время.

Так, уже начата работа над следующим - "О фонде жилья социального назначения", в котором будут детально прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопросы, что это фонд, какое жилье туда будет входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.

Шуляк подчеркнула: законопроект должен быть принят в парламенте до 4 квартала 2025 года. Это - условие получения Украиной средств по программе Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Причем, важно, отметила Шуляк, что эти средства в Украину уже начали поступать.

"Как мы уже видим, в основном законопроекты с пометкой Ukraine Facility проходят через сессионный зал достаточно быстро - по ним не возникает каких-то существенных возражений. Все понимают, что в случае невыполнения Украиной обязательств, прописанных в Ukraine Facility, мы не сможем получить средства, которые необходимы для нашего восстановления. Поэтому надеюсь, что и у законопроекта №12377, который запустит реформу жилищной политики, нет других вариантов", - резюмировала Шуляк.