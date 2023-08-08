Шуляк: "ЗеЖінки" не только работают в Украине, но и приобщаются к международному сотрудничеству

Во время войны подходы к лидерству основываются не на разделении по полу. Сегодня лидерство о умении брать на себя ответственность, говорить правду и не бояться преданно делаете то, во что веришь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время конференции "Женское лидерство: европейское измерение" при участии представительниц движения "ЗеЖінки".

"Когда говорят о женском лидерстве, обычно перечисляют женщин, занимающих ключевые посты в государстве или являющихся депутатами и членами правительства. Это все важно. Но лидерство - это прежде всего не о должностях, а о результате твоего труда. Лидер - тот, кто меняет мир. И уверенно могу сказать: нашим женщинам это удается", - отметила Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что "ЗеЖінкам" удается активно работать не только на отечественном уровне, но и на международном.

"В мае прошлого года наша партия присоединилась к ALDE - европейской семье партий, которая имеет одну из крупнейших фракций в Европейском парламенте. В частности, на Конгрессе ALDE в Стокгольме, команда движения "ЗеЖінки" разработала две важные для Украины резолюции. Первая - о поддержке лиц, пострадавших от сексуального насилия во время российской войны против Украины Вторая - о поддержке временных переселенцев, которые вынуждены были бежать ресниц войны в пределах Украины или за границу Обе резолюции наших женщин были приняты, что оценили все наши международные партнеры с этой тематикой в Украине", - напомнила Шуляк.

Нардеп отметила, что в Украине "ЗеЖінки" взяли на себя реализацию проектов по безбарьерности и ментальному психическому здоровью украинцев, инициированных первой леди Украины. Наряду с этим "ЗеЖінки" продолжают работать, занимать управленческие позиции, волонтерить, поддерживать семью и друг друга.

"Я, как и остальные, вижу результаты вашей деятельности, они заметны и ощутимы для всего общества. Вот, даже, на днях была в Житомире. Там имела возможность собственными глазами увидеть нетворкинг-кафе "Лампочка", где работают переселенцы, проводят тренинги, генерируют новые идеи и объединяют людей, которые создала наша коллега Ирина Гладкая, которая переехала из Донецка. Подобных примеров немало: ваша деятельность заметна и очень нужна, ведь каждый на своем месте приближает Победу и помогает развитию Украины", - рассказала Шуляк.

Руководитель партии отметила, что важно понимание "ЗеЖінок" всех проблем и вызовы, возникающие в связи с войной и вне ее, и готовность их решать.

"Комплексные гуманитарные вопросы, вопросы масштабного восстановления, помощи внутренне перемещенным лицам, развитие общин под новые потребности по принципу кроссекторального развития, приобщение к разработке законодательных инициатив по разным направлениям, противодействие коррупции и злоупотреблениям на местах. И это далеко не полный перечень вопросов, поднятых "ЗеЖінками" во время встречи. Очень рада видеть, как наши женщины с присущей им активностью, мягкой силой, жаждой действенных изменений готовы приобщиться к вопросам развития нашей страны. Вместе нам удастся преодолеть все вызовы", - резюмировала Шуляк.