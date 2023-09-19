Шуляк зарегистрировала законопроект об изменениях в "єВідновленні": что предлагается

"Мы постоянно совершенствуем "єВідновленні". В частности, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение компенсаций за ремонты, сделанные за свой счет. Но начать выплачивать такие компенсации мы можем только после внесения соответствующих изменений в закон № 2923-IX", - отметила Шуляк.

По ее словам, запрос от граждан на расширение форм компенсации таким образом был давно, ведь среди пострадавших очень много людей, которые не ожидали компенсации и производили ремонт жилья самостоятельно - чтобы в нем можно было хоть как-то жить, или чтобы оно не разрушилось еще больше. Но они также претендуют и имеют право на компенсацию. А прислушаться к общинам и гражданам во всем, что касается восстановления и восстановления, власти должны в первую очередь, подчеркнула Шуляк.

"Решать, что еще необходимо изменить в программе, чтобы она заработала еще эффективнее, нужно только с участием общин. С этой целью мы будем проводить публичные консультации, где общины смогут озвучить реальные потребности в восстановлении. Первая состоится уже 20 сентября. Наша цель - прислушаться ко всем", - добавила Шуляк.

Напомним, по состоянию на середину сентября в рамках первого этапа государственной программы "єВідновлення" украинцам было выплачено более 1 млрд гривен. Речь идет о компенсациях на ремонты квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн.

В общей сложности средства на ремонт поврежденных обстрелами домов и квартир получили уже 12146 заявителей, в общей сложности их количество составляет более 41 тыс. человек.