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Шуляк предложила правоохранителям "дорожную карту" лишения мандатов депутатов ОПЗЖ

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила обращение к генпрокурору, СБУ, ГБР и МВД с просьбой предоставить информацию о депутатах ОПЗЖ, которая может стать законным основанием, чтобы ликвидировать их депутатские полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Шуляк.

"ОПЗЖ теоретически ликвидирована (поскольку у правоохранительных органов было достаточно доказательств антиукраинской деятельности этой политсилы), но по факту они продолжают иметь депутатские полномочия. К сожалению, никакие подписи депутатов ВРУ не помешают выгнать их из рядов парламента. К счастью, есть законные основания, что позволят лишить мандатов остальных депутатов ОПЗЖ", - рассказала она.

О чем идет речь:

  • вносились ли в Единый реестр досудебных расследований данные и начато ли расследование относительно антиукраинской деятельности руководства, членов, депутатов ОПЗЖ, и если да, то когда, кем и на каком основании;
  • из начатых уголовных производств, в которых из них, когда и кому из руководства, членов, депутатов ОПЗЖ вручены подозрения;
  • из начатых уголовных производств, какие из них закончены и когда, и в отношении кого и в какие суды для рассмотрения направлены уголовные производства по антиукраинской деятельности ОПЗЖ;
  • готовились ли Генпрокуратурой представления в ВР о привлечении к уголовной ответственности нардепов ОПЗЖ, когда и по отношению к кому планируется их направление на рассмотрение ВРУ;
  • проводилась ли проверка, в рамках каких уголовных производств и в отношении кого, среди нардепов ОПЗЖ относительно наличия гражданства страны-агрессора или другой страны, в том числе страны их настоящего пребывания/скрытия. И если да, то указать у кого еще, из числа депутатов ОПЗЖ есть гражданство другой страны.

"Ответы на вопрос выше - конституционный ключ к лишению остальных нардепов ОПЗЖ депутатских мандатов", - отметила Шуляк.

Напомним, президент лишил гражданства 4-х депутатов ОПЗЖ, что является законным основанием, чтобы забрать у них мандаты (чем и займется ВРУ на ближайшем заседании).

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