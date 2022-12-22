Шуляк призвала бизнес готовить рекомендации по законам, которые смогли бы облегчить его работу

"Мы готовы помогать всеми возможными механизмами. В середине января в парламенте состоятся заседания, но уже сейчас бизнес может дать перечень законопроектов, которые можно будет рассмотреть. И у нас будет время поработать с профильными комитетами, с министерствами по поводу определенных изменений", - сказала она.

Шуляк также предложила проводить встречи с обсуждением конкретных проектов ежеквартально, чтобы все стороны смогли донести свои выработки и вместе с властями подготовить эффективные изменения для работы бизнеса в условиях войны.

В ходе встречи участники, в частности, обсудили топ-10 проблем бизнеса во время войны. Среди них - непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем уровне, отсутствие достаточного капитала, отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке, непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса, недоступность кредитных средств и грантовых программ, высокие налоги и сборы, препятствия стороны регуляторных и фискальных органов, демпинг конкурентов, понижение доходности на рынке, отсутствие достаточного количества обученных работников.

"Важно, что мы услышали бизнес и готовы решать эти проблемы. Но делать это нужно совместно и в постоянном диалоге", - добавила она.

Кроме того, во время встречи был поднят вопрос изменения модели рыночного надзора в Украине, перехода к рискоориентированной модели; возврат "упрощенки" к довоенным параметрам - отмена единого налога 2%; мировой опыт применения РРО и оптимальные модели Украины; сверхупрощенный режим для самозанятых - без регистрации и отчетов; повышение оборотов для перехода на НДС для ФЛП/ООО на общую систему налогообложения; распространение упрощенного режима трудовых отношений не только на военное время, но и на послевоенное; инклюзивный диалог власти и малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее Украинский совет бизнеса поддержал проголосованный Верховной радой законопроект №5655 о реформе градостроительства и призвал как можно быстрее реализовать инициативу, направленную на цифровизацию и очистку от коррупции строительной сферы.