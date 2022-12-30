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Шуляк: с 24 февраля парламент принял более 40 законопроектов в поддержку бизнеса

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

За время действия военного положения Верховная рада приложила максимум усилий, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку бизнеса, работающего, несмотря на сверхсложные условия полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Так, парламент оперативно наработал и принял более 40 законопроектов, которые помогли бизнесу удержаться и продолжить работу.

"Мы ввели налоговые послабления и отменили проверки представления любых отчетов на время военного положения. Также мы обеспечили уменьшение НДС и акциза на горючее, предусмотрели налоговые стимулы для крупного бизнеса и благотворительности. Кроме того, большую роль сыграло принятие законопроекта о таможенном безвизе", - заявила Шуляк.

Среди важнейших законопроектов также - освобождение застрахованного бизнеса от проверок ГСЧС, усовершенствование процедуры составления таможенных деклараций, отмена налогообложения ввозной пошлиной товаров для хранения зерновых и масличных культур и введение налоговых стимулов для индустриальных парков.

"Сейчас для страны важно каждое работающее предприятие, каждый открытый ФЛП. Поэтому на законодательном уровне мы и в дальнейшем будем обеспечивать максимально благоприятные условия для работы бизнеса. Спасибо бизнесу, который, несмотря на тяжелые условия, остался работать в Украине и развивать нашу экономику, ответственно уплачивая налоги в бюджет ", - подчеркнула Шуляк.

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Елена ШулякПарламент