Шуляк: с 24 февраля парламент принял более 40 законопроектов в поддержку бизнеса

Так, парламент оперативно наработал и принял более 40 законопроектов, которые помогли бизнесу удержаться и продолжить работу.

"Мы ввели налоговые послабления и отменили проверки представления любых отчетов на время военного положения. Также мы обеспечили уменьшение НДС и акциза на горючее, предусмотрели налоговые стимулы для крупного бизнеса и благотворительности. Кроме того, большую роль сыграло принятие законопроекта о таможенном безвизе", - заявила Шуляк.

Среди важнейших законопроектов также - освобождение застрахованного бизнеса от проверок ГСЧС, усовершенствование процедуры составления таможенных деклараций, отмена налогообложения ввозной пошлиной товаров для хранения зерновых и масличных культур и введение налоговых стимулов для индустриальных парков.

"Сейчас для страны важно каждое работающее предприятие, каждый открытый ФЛП. Поэтому на законодательном уровне мы и в дальнейшем будем обеспечивать максимально благоприятные условия для работы бизнеса. Спасибо бизнесу, который, несмотря на тяжелые условия, остался работать в Украине и развивать нашу экономику, ответственно уплачивая налоги в бюджет ", - подчеркнула Шуляк.