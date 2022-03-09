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Шуляк: влада робить все можливе для безпечної евакуації людей з гарячих точок

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Середа 09 березня 2022 13:29
Шуляк: влада робить все можливе для безпечної евакуації людей з гарячих точок Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Влада робить все можливе для захисту людей та їх безпечної евакуації з гарячих точок. Напередодні успішно відбулася евакуація населення з Сум - до Полтави виїхало дві евакуаційні колони з понад 60 автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі каналу "Рада".

"Учорашній день показав, що евакуювати людей можливо. Це були надзвичайно важкі перемовини, котрі кілька разів зривалися. Проте зрештою евакуація відбулася за чітким маршрутом, всі органи максимально надавали інформацію про маршрути, телефони, за якими можна звертатися. Навіть коли не вистачало автобусів, до колони примикали автомобілі з людьми", - розповіла очільниця партії.

Вона також висловила сподівання, що сьогодні також відбудеться евакуація людей із тих міст, де відбуваються бої. Нові гуманітарні коридори заплановані на сьогодні, 9 березня, з 9 ранку до 21 години вечора за такими маршрутами:

  • Енергодар - Запоріжжя
  • Суми - Полтава
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Ізюм - Лозова
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель - Київ

"Максимально дотримуйтеся всіх інструкцій, і наша влада зробить все можливе для того, щоб ця подорож була максимально безпечною", - закликала Олена Шуляк.

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