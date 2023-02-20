Шуляк указала на "слабое место" избирательной системы и рассказала о реформе избирательного законодательства

"Мы осознаем, что честные и прозрачные выборы - не менее важно для движения Украины в ЕС, чем честный земельный рынок, прозрачное градостроительство или верховенство права. Именно от соблюдения самых высоких демократических стандартов во время предвыборной кампании любого уровня зависит качество политики в стране", - заявила она.

Законопроект №8310 предусматривает реформу регулирования предвыборной агитации, содержащую несколько важных принципов.

Во-первых, предвыборная агитация и ее регулирование законом всегда были “слабым местом” нашей избирательной системы. Нарушения на участках и во время голосования удалось свести к незначительным общим усилиям власти и гражданского общества, под влиянием Оранжевой революции и Революции Достоинства. Что же касается хода предвыборной кампании, и особенно информационной составляющей, здесь есть над чем работать, отметила глава партии.

"И работать срочно - о чем нам не устают напоминать наши европейские партнеры. Замалчивание кандидатов, избирательность положительного или отрицательного их изображения в зависимости от позиции собственников или договоренностей политиков с собственниками, неопределенная законом засилье скрытой рекламы, неспособность регуляторов быстро и эффективно привлечь нарушителей к ответственности - все это в определенной степени влияет на волеизъявление граждан во время выборов, влияет на этапе формирования общественного и личного мнения", - добавила политик.

Во-вторых, по ее словам, уже есть понимание, как регулировать предвыборную агитацию.

"Равные правила игры для всех участников избирательного процесса - то есть освобождение выборов от непрозрачных влияний со стороны неполитических агентов. Отсутствие коллизий между разными сферами законодательства, касающимися выборов (например, рекламным и собственно избирательным законодательством). Это закроет лазейки, через которые нарушители закона и демократических стандартов избирательного процесса уходят от ответственности. И к тому же, существенно уменьшит возможности вредного информационного влияния, которое осуществляется с помощью онлайн-инструментов", - отметила Шуляк.

Также требуется регулирование таких вопросов, как защита прав журналистов и обеспечение их способности для объективного и беспристрастного освещения избирательного процесса, усиление возможности регулятора, регулирование дебатов, скрытой политической агитации, раздачи "сувенирной продукции" кандидатами и т.д.

Шуляк также отметила, что реформа начинается не с чистого письма. Так, большинство положений концептуально были проработаны при подготовке и обсуждении закона "О медиа".

"Они стали результатом сотрудничества народных депутатов, комитета по гуманитарной и информационной политике с нашими партнерами из общественного сектора. В частности, Международная организация IFES, национальные ОО, имеющие опыт в сфере выборов и медиа (ОПОРА, "Честно", Платформа прав человека, Центр демократии и верховенства права и другие)", - добавила нардеп.