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Шуляк ответила критикам градостроительной реформы

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Елена Шуляк заявила, что стране давно требовалась реформа градостроения, которая базировалась бы на других ценностях и привнесла новые принципы взаимодействия для развития городов. Именно для этого был разработан законопроект №5655.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Шуляк для ZN.ua.

По ее мнению, ключевые претензии к законопроекту являются иногда обобщенными позициями, которые могут свидетельствовать о непонимании самой основы реформы.

В частности, ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона предусмотрена общими нормами законодательства и не требует отдельного урегулирования в сфере градостроительства.

Так она подчеркнула, что новый закон разработан для минимизации самой возможности для появления самовольных строек. Согласно документу, объект самовольного строительства может быть принудительно демонтирован без какой-либо компенсации застройщику и, наоборот, на средства застройщика

Кроме того, объекты, которые сооружались без получения права на выполнение строительных работ, могут приниматься в эксплуатацию только если они отвечают критериям для объектов, которые могут сооружаться на основании строительного паспорта.

Также по словам Шуляка, согласно тексту законопроекта, заказчик строительства выбирает орган контроля между двумя альтернативами - ОМС или частный контроль. В то же время функция контроля остается в ОМС, тогда как частный контроль не заменяет государственный, а существует параллельно.

"Органы местного самоуправления получат новые полномочия. В частности, они могут осуществлять градостроительный контроль, если заказчик строительства избрал их в качестве контроллера. Они осуществляют градостроительный контроль всегда за объектами самовольного строительства - в случае невыполнения предписаний органа градостроительного контроля. Важным нововведением является то, что постоянный мониторинг застройки в общинах становится обязанностью, а не возможностью для органов местного самоуправления", - добавляет инициатор законопроекта.

По мнению Шуляка, законопроект предлагает прозрачную и понятную процедуру допуска на рынок. Это будет осуществляться через электронное управление вместо предоставления разрешений в "ручном" режиме.

Также она подчеркнула, что благодаря реформе физические и юридические лица смогут подавать сообщения о нарушениях в ОМС, в частности, с помощью электронной системы. Орган местного самоуправления должен отреагировать на жалобу.

"Документ не противоречит положениям Конституции или Гражданского кодекса. Законопроект №5655 комплексный и сложный. Необоснованная критика создает много информационного шума, мифов и дискуссий вокруг него. Это мешает обратить внимание на главное - содержание и значение реформы градостроительства для восстановления и развития страны", - резюмировала нардеп.

Напомним, в декабре Верховная рада поддержала законопроект №5655, запускающий комплексную реформу градостроительства.

В частности, он предусматривает максимальную цифровизацию документов и процессов, автоматизацию многих процедур и ужесточение ответственности за незаконные действия.

Также РБК-Украина писала, что страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства в Украине.

Детальнее о том, как реформа градостроительства будет бороться с коррупцией на местах - читайте в статье РБК-Украина.

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Елена Шуляк