Шуляк: открывается возможность использовать жилищный сертификат в ипотечном кредитовании

"На сегодняшний день человек, у которого разрушено жилье, самостоятельно выбирает и населенный пункт, где он хочет иметь свое новое жилье, свой новый дом. Человек самостоятельно выбирает и тип своего жилья. Он может выбрать квартиру на вторичном рынке. Он может выбрать уже готовый построенный жилой дом. домик. И, конечно, мы даем возможность, чтобы человек мог использовать свой жилищный сертификат, если он решит инвестировать в первичную недвижимость И этим новым законом, новыми изменениями мы даем также возможность использовать жилищный сертификат и в ипотечной программе есть єОселя", - рассказала Елена Шуляк.

Нардеп объяснила, что жилищные сертификаты можно будет использовать в качестве первого большого взноса, чтобы получить потом жилье под определенные льготные проценты.

"Военнослужащие, их семьи получают льготную ставку 3%. Мы знаем, что все остальные граждане, определенные категории людей могут получать льготную ставку 7%. И понимаем, насколько сейчас важно государству поддерживать своих людей, оставшихся без жилья. А все для того, чтобы они остались в Украине, работали в Украине, создавали здесь рабочие места, платили налоги, потому что мы помним, что все налоги, которые сегодня платит украинский бизнес, идут на финансирование Вооруженных сил Украины, а те деньги, которые нам предоставляют сегодня международные партнеры не могут использоваться для армии. Украинские налоги украинских предприятий как раз то, что нужно, чтобы поддерживать нашу армию, наше войско", - резюмировала Шуляк.