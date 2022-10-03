RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: восстановление инфраструктуры Украины будет учитывать экологическую безопасность

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В процессе восстановления разрушенных городов большое внимание уделят экологической составляющей с учетом лучших европейских практик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Евростандарты - это не только о современной архитектуре. Много внимания в них уделяется экологической безопасности. Да, недавно Совет законодательно запретил использование асбеста при строительстве. Мы преодолели безумное лобби, в том числе российских компаний, чтобы избавиться от этого вредоносного канцерогенного материала", - напомнила Шуляк.

По ее словам, в процессе восстановления придется решать проблему утилизации строительного мусора: пострадавшие от российских обстрелов города нужно расчищать от руин.

"Выход - заводы по переработке строительного мусора. Я встречалась с представителями израильской компании GreenMix, которые готовы инвестировать в строительство такого завода в Киевской области. Если проект окажется удачным, его можно будет масштабировать на другие регионы Украины", - сообщила Шуляк.

Другие страны также делятся своим опытом и предлагают свою помощь ради общей цели - быстрого, эффективного и одновременно экологического восстановления Украины. В частности, уже подписан меморандум с французской компанией Neo-Eco Ukraine, которая специализируется на повторном использовании отходов строительства.

"С представителями этой компании мы обсудили восстановление военного городка в Гостомеле. Поврежденные бетонные конструкции демонтируют, переделают и возведут с них новые экообъекты. В частности, планируется восстановление 6-ти жилых домов, школы и детсада. Искренне благодарны за такую поддержку в восстановлении!" Думаю, это очень крутой пример для других компаний, которые могли бы присоединиться к возрождению новой Украины", - констатировала Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шулякинфраструктура