RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: Верховная рада возобновила оформление аренды земли

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Парламент окончательно принял законопроект №7636, предусматривающий восстановление системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"С начала военных действий в Украине был приостановлен ряд процессов по регистрации земельных участков. Это была вынужденная мера, чтобы предотвратить злоупотребления, манипуляции или рейдерские захваты земли", - сказала Шуляк.

Она пояснила, что законопроект возвращает регистрацию прав аренды земель в Госгеокадастре и Госреестре прав на недвижимое имущество, возобновляет торги на передачу в пользование участков государственной и коммунальной формы собственности.

Это важный шаг в условиях войны и послевоенного восстановления, ведь создает дополнительные условия для инвестиций и запуска бизнеса, который хочет и может релоцироваться, развиваться и поднимать украинскую экономику. Продолжаем держать аграрный фронт вместе", - подытожила нардеп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякВерховная рада