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Шуляк: в Украине сделали еще один шаг к прозрачному рынку первичной недвижимости

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Среда 14 июня 2023 16:23
Шуляк: в Украине сделали еще один шаг к прозрачному рынку первичной недвижимости Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Правительство нормировало возможность распространения действия закона "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" на объекты, начавшие строить до вступления в силу данного закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Кабмин принял постановление, внедряющее порядок распространения действия закона "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут возведены в будущем" на недвижимость, которую начали строить до вступления закона в силу. Напомню, это именно тот закон, что позволит защитить людей от неблагополучных застройщиков. Это важно и в условиях восстановления страны после войны", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что при условиях, когда право на строительство получено раньше, чем закон вступил в силу, но застройщик хочет оформлять объект уже по нормам нового закона, то сможет сделать это по специальной процедуре.

По словам Шуляка, закон содержит ряд предохранителей от мошенничества на рынке первичной недвижимости.

В частности, застройщик, который захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, должен обязательно зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в реестре прав.

Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.

"Прозрачный рынок первичной недвижимости и восстановление доверия к строительным компаниям - наша общая маленькая внутренняя победа", - подытожила глава "Слуги народа".

Напомним, в сентябре 2022 года президент подписал инициированный Еленой Шуляк и принятый парламентом законопроект №5091. Он внедряет ряд предохранителей, которые оградят людей, вложивших деньги в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков и обеспечивает прозрачность рынка первичного жилья.

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Елена Шуляк
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