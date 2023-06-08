Шуляк: устраняем препятствия в создании и деятельности ОСМД

"В настоящее время в Украине около трети многоквартирных домов жильцы не могут определить форму управления, поскольку усложненная процедура создания и работы ОСМД мешает их сформировать", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что такая ситуация не только мешает созданию ОСМД и их ассоциаций, но и не позволяет оперативно принимать решения об управлении домом. В частности, это один из факторов, который не позволяет жителям участвовать в программах Фонда энергоэффективности и экономить средства на энергоносителях.

"Законопроект № 7029 значительно упростит управление многоквартирными домами, сделает этот процесс быстрым и прозрачным из-за использования электронных инструментов. Также он устраняет предпосылки для неоднозначной трактовки действующего законодательства определенными госструктурами", - заверила Шуляк.

По ее словам, парламент поддержал этот законопроект в первом чтении, профильный комитет уже подготовил его ко второму чтению и в ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.