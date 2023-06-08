RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: устраняем препятствия в создании и деятельности ОСМД

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Несовершенство действующего законодательства приводит к тому, что жильцам многоэтажных домов сложно создать ОСМД и эффективно обслуживать жилье. Поэтому парламент должен окончательно принять законопроект №7029, урегулирующий эти вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В настоящее время в Украине около трети многоквартирных домов жильцы не могут определить форму управления, поскольку усложненная процедура создания и работы ОСМД мешает их сформировать", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что такая ситуация не только мешает созданию ОСМД и их ассоциаций, но и не позволяет оперативно принимать решения об управлении домом. В частности, это один из факторов, который не позволяет жителям участвовать в программах Фонда энергоэффективности и экономить средства на энергоносителях.

"Законопроект № 7029 значительно упростит управление многоквартирными домами, сделает этот процесс быстрым и прозрачным из-за использования электронных инструментов. Также он устраняет предпосылки для неоднозначной трактовки действующего законодательства определенными госструктурами", - заверила Шуляк.

По ее словам, парламент поддержал этот законопроект в первом чтении, профильный комитет уже подготовил его ко второму чтению и в ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякОСМД