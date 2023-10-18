Шуляк: Украина может стать мировым лидером по использованию геоинформационных технологий

Развитие инфраструктуры геопространственных данных - один из ключевых факторов для успешного восстановления Украины. Более того, применяя геоинформационные технологии в восстановлении, Украина может стать лидером по их использованию в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в Украине применение геоинформационных технологий поможет развивать сразу несколько важных проектов, являющихся неотъемлемыми частями восстановления Украины. Во-первых, это дальнейшее развитие программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье єВідновлення.

Шуляк подчеркнула, что программу будут расширять и совершенствовать, поэтому использование возможностей геоинформационных технологий этому будет только способствовать.

Кроме этого, объясняет нардеп, одним из многих примеров эффективного использования геоинформационных технологий является геоинформационная система восстановления и развития регионов (ГИС), которая должна заработать в тестовом режиме до конца 2023 года.

Система базируется на геопространственной информации в виде многослойных интерактивных карт, которые позволяют увидеть расположение объектов, поврежденных или разрушенных из-за вооруженной агрессии россии, уровень доступа отдельных общин к образовательным и медицинским услугам, динамику изменения численности населения в отдельных общинах и регионах. именно на основе анализа этой системы мы в прошлом году начали разрабатывать Программы комплексного восстановления украинских регионов и отдельных общин", - отметила она.

Еще один важный проект, в реализации которого активно используются геопространственные данные - создание Градостроительного кадастра, о необходимости которого в Украине говорят уже 10 лет, добавила Шуляк. По ее словам, сейчас Минвосстановление вместе с Минцифром уже завершает его разработку.

Три года назад мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства, которая будет частью Градостроительного кадастра. Когда мы ее запускали, не все понимали, зачем это и как будет работать. Но сейчас ее использование стало привычным настолько, что мы уже не представляем, как строить без нее", - объяснила глава профильного комитета ВР.

Такая же история, по ее словам, будет и с Градостроительным кадастром и другими его составляющими, в создании которых сейчас применяются геопространственные данные - с Единым государственным реестром адресов (ЕДРА) и Единым государственным реестром зданий и сооружений.

Первый будет обеспечивать упорядочение данных адресации объектов недвижимости как в контексте градостроения, так и в контексте имущественных прав. Второй должен упорядочить вопрос собственности и обеспечивать сбор и анализ данных для мониторинга и совершенствования градостроительной документации. Техническая разработка этих двух реестров продолжается, как и юридическое обеспечение их функционирования.

Последний проект, в реализации которого будут активно использоваться геопространственные данные - Генеральная схема планирования территорий Украины. По словам Шуляка, ее создание начнется сразу после запуска Градостроительного кадастра.

"Дискуссии по созданию генеральной схемы планирования территорий Украины в парламентском комитете продолжаются достаточно сложные, ведь в том виде, в котором она сейчас, ею почти никто не пользуется. Но она больше чем нужна, ведь это - верхушка пирамиды градостроительной документации. Для ее создания нужна абсолютно новая и актуальная информация, которая будет касаться разных слоев, которые нужно использовать для принятия решений. Такую информацию можно получить с помощью геопространственных данных", - подчеркнула нардеп, отметив, что вскоре в профильном комитете парламента начнут работу над ней.

Шуляк также отметила, что генеральная схема планирования территории Украины должна интегрироваться в общее европейское пространство.

"В этом нам также не обойтись без геоинформационных технологий. Именно через эти данные сейчас происходит цифровизация сферы строительства. Именно полноценное функционирование инфраструктуры геопространственных данных создает условия для роста ВВП государства на 1% ежегодно. Более того – восстанавливая с их помощью Украину, мы можем стать лидерами в применении геоинформационных технологий", - подытожила Шуляк.