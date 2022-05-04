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Шуляк: українці вже подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Українці вже подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло, а загальна площа такого житла наразі складає 9 мільйонів 401 тис. метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час зустрічі з компаніями EBA.

"Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій. Це передбачено нашим законопроектом №7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла, який готується до другого читання", - наголосила вона.

Нагадаємо, інформаційне повідомлення про пошкоджене майно можна подати в електронній формі через застосунок "Дія", або у паперовій через ЦНАПи/нотаріусів.

Законопроект №7198 передбачає, що компенсацію можна буде отримати за зруйновані приватні будинки, квартири, а також недобудовані об’єкти, але тільки якщо в них вже були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції.

"Нове житло має бути аналогічної житлової площі, але не більше 150 кв м; у тому ж населеному пункті або за бажанням іншому, але аналогічної категорії. Можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно. Можна обрати забудовника з-поміж тих, хто підписав договір з розпорядниками фонду. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінки. Гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла", - додала Шуляк.

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Олена Шуляк