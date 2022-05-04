Шуляк: українці вже подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло

"Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій. Це передбачено нашим законопроектом №7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла, який готується до другого читання", - наголосила вона.

Нагадаємо, інформаційне повідомлення про пошкоджене майно можна подати в електронній формі через застосунок "Дія", або у паперовій через ЦНАПи/нотаріусів.

Законопроект №7198 передбачає, що компенсацію можна буде отримати за зруйновані приватні будинки, квартири, а також недобудовані об’єкти, але тільки якщо в них вже були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції.

"Нове житло має бути аналогічної житлової площі, але не більше 150 кв м; у тому ж населеному пункті або за бажанням іншому, але аналогічної категорії. Можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно. Можна обрати забудовника з-поміж тих, хто підписав договір з розпорядниками фонду. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінки. Гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла", - додала Шуляк.