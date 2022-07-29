Шуляк: в Україні розгорнуть мережу бомбосховищ і укриттів

Парламент ухвалив в цілому законопроект, відповідно до якого нове житло, яке будуватиметься в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття, яке розташоване неподалік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора документа, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook .

За її словами, тепер містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях повинна містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється.

"Фактор безпеки стане однією з основних вимог до будівництва. Повномасштабна війна та масовані ракетні обстріли українських міст Росією показали, наскільки недосконалою є наявна система цивільного захисту. Ми посилюємо вимоги до наявності надійних укриттів у новобудовах і робимо безпеку наших громадян головним пріоритетом", - наголосила Шуляк.

У законопроекті наголошується, що доступ до укриттів повинні мати зокрема маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

Крім того, додала очільниця партії, у документі передбачено, що на період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування, у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

"Простими словами: тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення. Зараз, поки будинок не підключили, тариф рахують як для забудовника і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему", - пояснила Олена Шуляк.