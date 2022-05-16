Шуляк: Україна буде ще гарнішою, безпечнішою та інклюзивнішою, ніж до війни

Після перемоги Україна відбудується - і буде ще гарнішою, безпечнішою та інклюзивнішою, ніж була. У цьому допоможе нещодавно ухвалений Верховною радою законопроект №7282, який запроваджує поняття Програма комплексного відновлення населених пунктів і вирішує низку містобудівних питань, що виникли внаслідок військового вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час онлайн-наради від Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад.

"Це стратегічний документ, який розкриває можливості для відновлення постраждалих від окупанта міст та сіл, врегульовує будівництво тимчасового житла та розміщення евакуйованих підприємств та багато іншого", - пояснила політик.

Шуляк також додала, що Програма комплексного відновлення населеного пункту визначатиме основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення територій, які постраждали від боїв та надзвичайних ситуацій.