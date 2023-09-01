Шуляк: цифровизация документооборота застройки портов будет предотвращать коррупцию в этой сфере

"Мы предлагаем цифровизировать и сделать публичными и прозрачными все процессы, связанные со строительством на землях под акваторией морских портов. В условиях восстановления и развития портовой инфраструктуры это позволит избавиться от коррупционных рисков в этой сфере", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что зарегистрированный в парламенте законопроект № предусматривает полную цифровизацию документооборота.

"Все процессы, связанные с застройкой портов, переносятся в ЕГЭСБ. Впервые полностью автоматизированная выдача градостроительных условий и ограничений станет доступной для строительства в портах", - подчеркнула глава профильного комитета.

По ее словам, из ЕГЭСБ по запросу в режиме реального времени и без участия чиновников будет формироваться выписка из Государственного земельного кадастра об ограничениях в использовании земель, из плана развития морского порта.

Градостроительные условия и ограничения также будут предоставляться в электронной форме по запросу любых физических и юридических лиц. Это будет бесплатно для владельцев и пользователей земельного участка.

Также законопроект предусматривает разработку плана развития порта - это электронный документ, вносимый в ЕГЭСБ. Эта информация автоматически обновляется в режиме реального времени. С нее автоматически генерируются градостроительные условия и ограничения без вмешательства чиновников. План порта автоматически формирует список возможных и запретных действий, а также определяет ограничения.

"Раньше местные власти при разработке градостроительной документации могли предусмотреть строительство на территории порта любого объекта, например, гостиницы. То есть не считаться с планом развития порта и предвидеть что-то свое. Отныне мы четко определяем: каждое строительство должно определяться планом развития порта ", – отметила Шуляк.

Она добавила, что план развития морского порта должен содержать подробную схему порта с уже имеющимися зданиями и сооружениями, которые планируются возведенные. Также он будет содержать список объектов строительства, их описание, сроки возведения, ограничения использования земель.

"Эти изменения в комплексе позволят предотвратить коррупцию в сфере строительства портовой инфраструктуры, сделают процесс восстановления и развития портов прозрачным, что будет способствовать привлечению инвестиций и увеличит количество рабочих мест в этой отрасли", - подытожила Шуляк.