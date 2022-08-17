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Шуляк: Сумський онкодиспансер має все, щоб стати одним з кращих в Україні

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Середа 17 серпня 2022 19:01
Шуляк: Сумський онкодиспансер має все, щоб стати одним з кращих в Україні Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Сумський обласний онкодиспансер завдяки талановитому медперсоналу, реконструкції та новітньому обладнанню перетворюється на один з кращих в Україні, і вже обслуговує декілька областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, наразі в Сумській області майже 40 тисяч хворих на онкологію, а за рівнем смертності від онко, на жаль, цей регіон у трійці лідерів.

"Осучаснення онкодиспансеру дозволяє людям отримувати якісну і вчасну допомогу. Таке лікування має стати нашим пріоритетом, навіть, у часи війни",- заявила Шуляк, додавши, що в останні роки лікарня досить активно розвивалась.

Зокрема, завдяки голові обласної ради, представника СН Віктора Федорченко, у комунального закладу почалося нове життя. До того ж, за підтримки нардепів від "Слуги народу", депутатського корпусу облради, завершили капітальний ремонт хірургічного та адміністративного корпусу, розробили проєкти облаштування території з місцями відпочинку, облаштували бункер тощо.

Окрім того, наприкінці минулого року тут з'явився і лінійний прискорювач, вартістю 60 млн грн, актуальність якого зараз зросла в рази, адже у Харкові та Чернігові такий апарат розбитий, тож пацієнти з різних тепер областей ідуть на Сумщину, додала Шуляк.

Зазначимо, що Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер - це сім клінічних відділень на 330 ліжок, більша частина з яких хірургічного профілю.

Щороку у закладі отримують висококваліфіковану медичну допомогу близько 7 тис. хворих, виконується понад 3 тис. складних оперативних втручань, понад 2 тис. хворих отримують хіміотерапію, 2,2 тис. - променеве лікування. Працює консультативна поліклініка, що приймає близько 45 тис. пацієнтів на рік.

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Сумская область Олена Шуляк
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