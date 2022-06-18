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Шуляк: намагаємося зробити все, щоб забезпечити житлом переселенців

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Уряд та місцева влада працюють над тим, щоб забезпечити тимчасовим житлом всіх, хто цього потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У короткий термін та шляхом лише коштів з резервного фонду неможливо збудувати нове житло, тому громади знаходять тимчасовий прихисток для людей, які втратили домівки", - сказала Шуляк.

За її словами, зараз максимально використовують надання тимчасового житла у родинах, які можуть приймати у себе людей. У цьому випадку держава компенсує комунальні витрати й вже десятки тисяч сімей знайшли прихисток.

"На рівні громад виділяють санаторії, профілактичні заклади, щоб забезпечити тимчасове проживання. З місцевою владою та урядом розробляються різні механізми, щоб таке тимчасове житло надати людям якомога швидше. Звичайно хочеться пришвидшити надання постійного житла, але ми розуміємо, що в країні триває війна", - додала нардеп.

За її даними, вже понад 1,4 млрд грн виділено на оперативне відновлення житла.

"Це комплекс робіт: розмінування територій, відновлення транспортного сполучення, відновлення комунальних мереж і поточний ремонт - нові вікна, двері, дахи. На сьогодні ці роботи проводять у деокупованих областях - Чернігівській, Сумській, Київській та Житомирській", - повідомила Шуляк.

Водночас вона запевнила, що парламент продовжує розробляти законодавчі механізми, щоб власники зруйнованого житла отримали компенсації.

Нардеп також нагадала, що парламент вже ухвалив у першому читанні законопроєкт № 7198, який передбачає компенсацію власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Зараз триває підготовка законопроєкту до другого читання.

"Але всі розуміють, що зараз завдання номер один - перемогти у війні. Всі зусилля президента, уряду, парламенту направлені на те, щоб в України була зброя та перемога настала якнайшвидше", - підсумувала Шуляк.

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