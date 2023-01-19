Шуляк: наследники смогут подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье еще до получения права на наследство

"Мы понимаем, что среди владельцев разрушенного жилья есть пропавшие без вести, есть погибшие на оккупированных территориях. Это усложняет юридическое оформление права на наследство. Поэтому парламент пошел навстречу наследникам и предусмотрел в законопроекте соответствующую норму", - заявила она.

Шуляк также напомнила, что граждане будут вправе самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

Она также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.