Шуляк: створення шелтерів допоможе захистити жертв домашнього насильства у майбутньому

"Днями парламент ратифікував Стамбульську конвенцію. Це дуже знакова подія, на яку ми чекали 11 років. Безперечно, процес імплементації досить довгий. Але в будь-якому випадку він наближатиме Україну до цивілізованого, визнаного світом, стандарту надання допомоги, постраждалим від насильства. Це дуже важливо особливо під час війни", - пояснила вона.

Відтепер постраждалі матимуть можливість отримати безкоштовний тимчасовий притулок, у якому зможуть перебувати протягом 3 місяців, а у разі необхідності - і до 6 місяців, розповіла Шуляк й подякувала першій леді Олені Зеленський за ініціативу - створити мережу закладів підтримки таких осіб.

"Сподіваюся, що кількість тих, кому потрібна буде допомога щороку зменшуватиметься. Бо українці - цивілізована і світла нація, яка зараз бореться за весь світ", - додала Шуляк.

Присутній на відкритті перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко також позитивно оцінив те, що навіть під час війни в Україні впроваджують важливі соціальні проекти.

Нагадаємо, за даними поліції, за минулий рік з приводу домашнього насильства звернулись 325 тисяч осіб.