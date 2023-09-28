Шуляк: без развития инфраструктуры портов на Дунае Украина теряет миллиарды гривен ежегодно

По ее словам, чтобы исправить несовершенство портового законодательства, недавно был зарегистрирован законопроект №9664, который вводит четкие и прозрачные процедуры планирования и застройки морских портов.

Он предлагает урегулировать процессы, связанные с формированием земельных участков и строительством объектов во внутренних морских водах и территориальном море, автоматизировать выдачу градостроительных условий и ограничений застройки в пределах морского порта и усовершенствовать планирование развития морских портов.

По предварительным подсчетам экономический эффект от принятия законопроекта может составлять около 1,5 млрд грн привлеченных инвестиций ежегодно.

В частности, предлагается разрешить многочисленные противоречия по решению земельных вопросов в положениях Кодекса торгового мореходства, Земельного и Водного кодексов, а также закона "О регулировании градостроительной деятельности".

"Эти земли в основном находятся за пределами территорий общин. Поэтому строительство и реконструкция гидротехнических и других сооружений в морских портах существенно усложнены. Даже суды принимают противоположные по содержанию решения в подобных случаях. Иногда местные власти просто передают земли в морских портах для строительства объектов, не связанных с работой порта. А в условиях военного положения они – ключевые логистические хабы страны", - сообщила Шуляк.

Согласно законопроекту №9664, любое строительство в морских портах осуществляется только в соответствии с планом развития порта, который разрабатывает его совет. План развития – основной документ, с которым должно согласовываться любое строительство в порту.

Для обеспечения прозрачности план должен существовать исключительно в форме цифрового документа и публиковаться на портале ЕГЭСБ. Это, по словам Шуляка, исключит возможность использования территории порта не по назначению.

Кроме того, в состав совета предлагается включить представителей собственников, распорядителей и пользователей земельных участков. Это, уверена Шуляк, обеспечит справедливость, ведь у них появится право голоса.

При этом акваторию морских портов следует передать в постоянное пользование Администрации морских портов Украины (АМПУ), которая будет не только управлять имуществом в портах, но и привлекать в них инвестиции.

Нужны изменения и безопасности навигации и судоходства. С началом войны она под большим вопросом, в частности из-за минной опасности, объяснила Шуляк. Поэтому законопроект устанавливает новые ограничения и запреты использования земель во внутренних морских водах и территориальном море.

Так, участки не могут передаваться в навигационно опасные районы, где расположены свалки грунтов, подводные кабели и трубопроводы, где риск минной опасности, в места для якорных стоянок, ближе чем на 0,5 морской мили к системе движения судов и рекомендованных маршрутов.

"Запрещается строительство или работы в местах действия навигационного оборудования, если это мешает его функционированию. Вся информация об ограничении в использовании земель вносится в Государственный земельный кадастр, соответственно, она будет автоматически содержаться в градостроительных условиях и ограничениях", - подытожила Шуляк и добавила, что, по ее мнению, после принятия законопроекта №9446, Украине удастся привлечь значительные инвестиции в портовую инфраструктуру.