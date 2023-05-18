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Шуляк рассказала об изменениях законодательства, направленных навести порядок в сфере парковки

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Инициированный представителями фракции "Слуга народа" законопроект №9233 создаст условия для конкуренции в сфере парковки и позволит убрать коррупционную составляющую при избрании операторов парковок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В действующем законе "О благоустройстве населенных пунктов» полномочия местных властей в сфере парковки выписаны слишком обще. Это привело к отсутствию какой-либо конкуренции на этом рынке, коррупционных рисков в процессе избрания операторов парковок и низкого качества услуг. Мы хотим внести ряд изменений в закон, чтобы навести порядок в этой сфере", - пояснила Шуляк.

По ее словам, прозрачность рынка парковочных услуг можно обеспечить через внедрение электронных аукционов по избранию операторов парковок.

"Мы предусмотрели, что такие аукционы будут проводить в электронной торговой системе (ЕТС). Протокол о проведении электронного аукциона и договор, который будут заключены по его результатам, должны публиковать в ЭТС. Также по результатам аукциона определят размер годовой платы за обустройство парковочной площадки", - отметила председатель профильного комитета.

Она заверила, что такая система избрания оператора парковочной площадки позволит сделать этот процесс прозрачным, конкурентным и лишит его коррупционной составляющей.

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Елена Шуляк