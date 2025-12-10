Шуляк рассказала, от чего зависит доступ Украины к средствам ЕБРР, Всемирного банка и IFC

Его важность, по ее словам, понимают и на уровне государства, и на уровне общин, однако инструменты, которые будут этому способствовать, пока доступны не всем.

Выступая на 6-м ежегодном форуме "Украинский Контур Будущего: как бизнес и университеты создают способность страны", организованном Офисом устойчивых решений и Ассоциацией профессионалов окружающей среды PAEW, Шуляк отметила, что ЕС сейчас находится на этапе двух важных переходов - цифровом и зеленом.

Но, как отметила она, если в цифровизации Украина уже опережает некоторые европейские страны, то в зеленом курсе есть достаточно много пробелов. Даже несмотря на то, что на уровне государства и бизнеса есть четкое осознание необходимости такой политики и условных дивидендов от нее. Именно поэтому инструменты вроде ESG-подхода (Environmental, Social, Governance) предоставляют возможность реализовать эту политику. Без понимания этого, отметила Шуляк, ни с точки зрения бизнеса, ни с точки зрения общин и реализации государственных проектов будет крайне сложно получить доступ к финансированию.

"Без реализации зеленого курса мы не сможем получить доступ к европейским структурным фондам, а это, напомню, миллиарды евро для тех компаний, тех общин, тех государств, которые реализуют проекты в сфере зеленого европейского курса. Это обязательно должны быть компании и общины, которые опираются на соответствующие стандарты, в том числе и на ESG - критерии, по которым оценивают экологическую, социальную и управленческую ответственность бизнеса", - отметила Шуляк.

Без доступа к такому финансированию, добавила она, будет невозможно восстановить Украину полноценно. Более того, даже при условии выполнения Украиной требований МВФ и индикаторов Ukraine Facility, что позволяет получить дополнительные средства в госбюджет, без доступа на внешние рынки - к финансированию, которое осуществляют соответствующие структуры вроде ЕБРР, Всемирного банка, IFC, - восстановить страну и развить экономику будет крайне сложно.

"Но эти структуры предоставляют средства тем компаниям, государственным предприятиям и общинам, которые обязательно придерживаются зеленого курса, используют эти стандарты. Более того, соответствие этим требованиям будет означать гораздо более низкий процент финансирования", - убеждена Елена Шуляк.

Она напомнила, что в контексте стоимости восстановления речь идет о не менее 537 млрд долларов, однако это данные по состоянию на конец прошлого года. Соответственно, по итогам текущего года эти цифры будут существенно выше, учитывая масштабные обстрелы украинской энергетики. Итак, уже сегодня нужно задумываться над объемами и источниками инвестиций и финансирования проектов восстановления.

В то же время для многих украинских предприятий, работающих в общинах, может быть сложно переходить на определенные стандарты Европейского Союза, касающиеся экологических индикаторов. Но без выполнения этих норм, модернизации производства, без перехода на более экологический, зеленый курс, местный бизнес и предпринимательство в целом не сможет развиваться. Поэтому важно обеспечить такой переход безотлагательно, акцентировала Шуляк.

Нардеп также отметила, что Европейский Союз уже сейчас занимается вопросами климатической нейтральности, однако Украина в этом контексте стоит перед вызовами - заминирование территорий и строительные отходы от разрушений.

"Мало кто хочет просто закапывать в почву строительный мусор и другие отходы, которые появились в результате войны. Поэтому нужны новые стандарты, новые механизмы. Нужен четкий алгоритм, каким образом это перерабатывать, поскольку такие отходы, к сожалению, имеет каждая община. Это следует также законодательно определить", - резюмировала Елена Шуляк.