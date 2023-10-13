Шуляк рассказала о цифровой экосистеме, которая позволит гражданам участвовать в восстановлении

В Украине с марта 2024 года заработает цифровая экосистема восстановления Украины DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), которая позволит запустить восстановление по полной - осуществлять управление проектами восстановления и проводить их мониторинг от этапа отбора до завершения реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, с июня этого года DREAM уже работает в тестовом режиме - сейчас в ней собрано уже более 6 тыс. проектов, внесенных представителями общин, регионов, центральных органов власти.

Именно через DREAM, пояснила Шуляк, осуществлялось представление проектов для финансирования из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. 310 проектов, представленных ОМС, получили финансирование - это школы, больницы, многоквартирные дома, жилищно-коммунальная инфраструктура в пострадавших общинах по всей стране.

"DREAM переводит в цифровой формат все необходимые управленческие инструменты. Для инициаторов проектов (обществ, регионов) здесь есть возможности фиксации убытков и подсчета потребностей, проведения общественных слушаний, развития проекта, поиска финансирования, проведения закупок (через интегрированную с DREAM систему Prozorro), имплементации проекта, ведение и представление отчетности по нему. Более того, функциональность DREAM постоянно обновляется", - отметила нардеп.

Вскоре, сообщила она, в DREAM заработает прототип персонального кабинета донора и модуля аналитики. Сейчас, объясняет Шуляк, в системе находятся сотни доноров, и благодаря этой опции они смогут мониторить весь цикл реализации проекта. Система поможет избежать дублирования финансирования и одновременно сделает удобным софинансирование проекта из разных источников.

"Также разрабатывается методология приоритезации проектов, предусмотрены инвестиционные профайлы общин. В тестовом режиме начнет работу "единое окно" информирования общин и организаций о возможностях финансирования, бюджетных, кредитных программ, грантов и т.д.", - отметила она.

Кроме того, в DREAM предусмотрен так называемый модуль электронной демократии - чтобы участие в разработке планов восстановления и проектных идей могли принимать обычные граждане.

Другие цифровые платформы, которые будут непосредственно участвовать в восстановлении - единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ) и геоинформационная система восстановления и развития регионов (ГИС), будут взаимосвязаны с DREAM, ведь все они являются составляющими единой архитектуры восстановления.

"Современные и удобные цифровые инструменты для управления, мониторинга, экспертизы, широких возможностей для участия граждан - это то, что обеспечит максимально прозрачное и успешное восстановление", - подытожила Шуляк.