Шуляк рассказала, сколько комиссий задействовано в программе "єВідновлення"

По ее словам, на этапе запуска программы "єВідновлення" в мае 2023 года для обработки заявлений, обследования жилья и вынесения соответствующих решений было сформировано 512 комиссий, однако из-за постепенного расширения программы компенсаций увеличивается и динамика подачи заявлений от граждан.

Так, если в мае можно было подать заявление на компенсацию только поврежденного жилья, то с 1 августа это можно сделать и в случае, когда жилье полностью уничтожено. Более того, в начале 2024 года начнут выплачивать компенсации за ремонты, сделанные за свой счет.

Она также подчеркнула - несмотря на это, есть общины, которые соответствующие комиссии не создали до сих пор. Таким сейчас оказывают максимальную информационную и организационную поддержку - чтобы именно местные власти быстрее работали для того, чтобы люди получали свои компенсации.

Она добавила, что законодательством установлен максимальный срок рассмотрения заявлений на получение компенсации по программе "Восстановление" - 30 дней. Поэтому от того, насколько быстро работает комиссия, зависит результат - сколько людей получат компенсацию.

По словам Елены Шуляк, комиссии - единственный человеческий фактор программы "єВідновлення". Все остальные составляющие ее процессов максимально цифровизированы, что позволяет минимизировать большинство коррупционных рисков.

"Восстановление - пример тотальной цифровизации, о необходимости которой мы сегодня говорим на всех уровнях. Благодаря реестру поврежденного и уничтоженного имущества, благодаря "Дії" каждый гражданин, желающий подать соответствующее заявление на компенсацию, может сделать это напрямую - избегая контактов с чиновниками, что традиционно в Украины ассоциировалось с коррупцией. Но обследование и решение по выплате компенсаций проводят реальные люди, поэтому требования к ним, их компетенциям и их работе чрезвычайно высоки. Поэтому сделать оценку разрушений жилья кому-то дешевле или дороже не удастся", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что каждая из 611 комиссий органов местного самоуправления, обследующих жилье и выносящих решение о компенсации, состоит, по меньшей мере, из пяти человек: председателя, его заместителя, секретаря и других членов.

В состав комиссии могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, эксперты и оценщики. Впрочем, обязательным требованием является то, что, по меньшей мере, 30% состава комиссии должны составлять представители общественности, подчеркнула Шуляк.

Полномочия комиссии предусматривают:

Предоставление консультаций по получению компенсации;

Рассмотрение заявлений на получение компенсации;

установление оснований для получения компенсации и приоритетного права на ее получение;

Обеспечение проведения осмотра поврежденного/уничтоженного объекта;

ознакомление получателя средств с данными, зафиксированными для заполнения чек-листа;

Принятие решений о рассмотрении заявлений, предоставлении и отказе в предоставлении компенсации;

Проверка наличия ремонта, произведенного за средства программы.

"Мы видим, что прописанный на законодательном уровне алгоритм работы комиссий и требования к их составу - эффективный, ведь отказы по программе, если жилье действительно подпадает под эту услугу как поврежденное или уничтоженное, сравнительно незначительные. Например, по поврежденному жилью мы получили на сегодня 60415 заявлений, из которых 37313 уже отработаны, при чем отказы сделаны по 9244 заявлениям", - сообщила Шуляк.

Она также добавила, что по состоянию на 28 ноября по поврежденному имуществу были согласованы выплаты на 2,8 млрд гривен, а по уничтоженному - на 1,7 млрд грн.

Напомним, для восстановления и восстановления жилых и инфраструктурных объектов, уничтоженных или поврежденных из-за полномасштабного вторжения, в следующем году предлагается создать Национальный фонд восстановления. Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, финансировавший проекты восстановления в 2023 году, функционировал в основном за счет арестованных средств российской федерации.

Цель нового фонда - эффективное управление финансированием, которое наша страна получает от международных партнеров на нужды восстановления. Гранты и ссуды от ЕС, иностранных правительств, международных организаций и донорских учреждений - все может стать источниками поступления фонда. Все кроме подсанкционных и принудительно изъятых российских активов.