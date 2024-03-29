Шуляк рассказала, сколько общин на финальной стадии разработки программ комплексного обновления

По ее словам, работа над разработкой ПКП для 18 тергромад из Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей и их областных военных администраций проходила в рамках пилотного проекта программы USAID DOBRE.

Эти общины были в первой волне ПКВ, в разработке которых помогала программа и ныне 2 общины Кировоградской, 3 общины Николаевской, 6 общин Харьковской и 7 общин Херсонской областей передают финализированные документы программ на окончательное согласование ОВА. Еще 13 территориальных общин второй волны - 4 общины Харьковщины и 9 Херсонщины, в течение последнего месяца ПКВ активно разрабатывают.

"Все общины второй волны очень мотивированы и проактивны. Некоторые начали разработку даже самостоятельно - без сопровождения специалистов по USAID DOBRE, используя методику, представленную в ноябре 2023 года. Например, Ольховская и Лозовская община Харьковщины области, у которых получился хороший стратегический документ. Это говорит о том, этот процесс не так уж и сложен при наличии соответствующих образцов и готовых алгоритмов, все удается, поэтому с некоторыми общинами второй волны мы двигаемся на несколько месяцев быстрее, чем с общинами первой волны", - сообщила Шуляк.

Она также отметила, что при разработке ПКВ были созданы опросники для бизнеса, постольку это инициировали общины первой волны, увидевшие потребность в изучении приоритета бизнеса на местах. Эти опросники уже рассмотрели, в частности, в Торгово-промышленной палате, по итогам чего их откорректировали. Сейчас, отметила Шуляк, эти опросники начали использовать в работе как в каждом сообществе, осуществляющем разработку ПКВ, так и на уровне регионов.

Кроме этого, глава профильного комитета отметила также, что активно ведется работа и с разработкой программ комплексного восстановления областей. Лидером остается Харьковщина, где сейчас отрабатывают секторальные и кластерные подходы, включающие экономическое и экологическое планирование. В частности, управление отходами.

"В разработке ПКВ областей мы ориентируемся на Николаевскую область, где эта работа может завершиться в конце июня - начале июля. Для Херсонщины разработку планируем завершить в конце августа - начале сентября. Дело в том, что часть региона до сих пор во временной оккупации, а также там очень серьезные экологические и экономические вызовы - по многим пунктам требуется перепрофилирование региона", - сообщила Шуляк.

Кроме разработки ПКВ, сейчас в фокусе внимания есть и разработка комплексных планов пространственного развития, к чему сейчас активно привлекают максимальное количество доноров. По словам нардепа, в ближайшем будущем будет анонсирована дополнительная помощь для того, чтобы 1 января 2025 - дата, с которой разработка планов пространственного развития станет обязательной на уровне законодательства, не была для общин чем-то страшным и неприятным. Сейчас планы пространственного развития уже разрабатывают для двух общин с первой волны Харьковщины - Чугуевской и Мерефянской.

"Напомню, что начиная со следующего года разработка такой градостроительной документации будет обязательной. И сейчас мы прорабатываем возможности, чтобы использовать программы комплексного восстановления, которые сейчас создаются, как исходные данные для разработки планов пространственного развития территориальных общин. Таким образом, мы значительно сократим. "Первый этап разработки планов пространственного развития на 3-4 месяца. А это в свою очередь означает экономию для бюджета до 30% от стоимости разработки комплексного плана", - резюмировала Шуляк.

Напомним, программа комплексного восстановления – местная программа восстановления территорий, определяющая основные пространственные, градостроительные и социально-экономические приоритеты политики восстановления.