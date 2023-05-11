Шуляк рассказала о работе комиссий по рассмотрению выплат за поврежденное жилье

"Местные власти должны создать специальную комиссию по рассмотрению вопроса выплаты компенсаций. Они консультируют жителей общины, рассматривают заявки на выплату компенсации, обеспечивают обследование поврежденного жилья и вносят информацию в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что сумму государственной финансовой помощи для восстановления жилья, имеющего незначительные повреждения, комиссия определяет на основе утвержденного правительством чек-листа.

"В составе комиссии должны быть правоохранители, которые будут проверять наличие ограничений для получения компенсации. Также к работе комиссии могут привлекать представителей местного самоуправления, государственных органов, работники предприятий. Также можно привлекать экспертов, оценщиков, производителей работ и услуг, связанных со строительством, представителей международных и общественных организаций", - подчеркнула Шуляк.

Впрочем, есть и ограничения: к заседанию комиссии не должно допускать ее представителя, у которого есть потенциальный или реальный конфликт интересов.

"На законодательном уровне мы сделали все, что от нас зависело, чтобы владельцы поврежденного жилья смогли его восстановить: парламент принял соответствующий законопроект, правительство разработало и утвердило первоочередную документацию. Теперь все зависит от скорости и эффективности работы местных властей. Все вместе мы должны обеспечить крышу над головой для пострадавших от российской агрессии", - подытожила Шуляк.

Напомним, 17 марта президент подписал принятый парламентом законопроект, предусматривающий компенсацию владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Теперь выплаты могут оформить владельцы жилья, которое имеет незначительные повреждения.