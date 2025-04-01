Шуляк рассказала о программах обеспечения вынужденных переселенцев доступным жильем

Кроме отдельного направления финансирования в общегосударственной программе "єВідновлення" для ВПЛ, предусматривающей компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье, на которое направлено 15 млрд грн в 2025 году, государство реализует и другую жилищную политику для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Сейчас государство активно работает над тем, чтобы все вынужденные переселенцы имели возможность получить жилье. Сейчас для этого есть ряд инструментов, чтобы разработать программы помощи для семей ВПЛ с различным финансово-имущественным состоянием", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что одной из таких программ стало предоставление переселенцам субсидий на аренду жилья. Пилотный проект уже разработали в Минсоцполитики, и процесс обеспечения субсидий понемногу набирает обороты.

"Субсидии на аренду жилья предоставляются с учетом уровня доходов семьи и ее количественного состава, а также в зависимости от стоимости аренды жилья в конкретном регионе. Благодаря этому инструменту государство хочет помочь переселенцам, которые не могут самостоятельно покрывать всю стоимость аренды", - отметила глава профильного комитета.

По ее словам, в основе проекта заложены успешные международные практики. В частности, будет действовать норма, что семья ВПЛ должна тратить на аренду жилья не более 30% совокупных доходов, а остальное будет компенсировать государство.

Также эта программа будет способствовать юридическому оформлению арендных отношений, а затем и лучшей защите ВПЛ от резкого изменения арендных условий.

В свою очередь, для тех переселенцев, которые могут оплатить первый взнос на приобретение собственного жилья, действует программа "єОселя". Ее реализует Минэкономики как программу доступного кредитования.

"Она предусматривает получение кредита на покупку квартиры, имущественных прав на жилье, частного дома, таунхауса или дуплекса под процентную ставку от 3% до 7% годовых. Этой программой с 2022 года по сей день уже воспользовались более 11 тыс. семей, которые приобрели жилье на сумму более 17,6 млрд грн", - сообщила Шуляк.

Она напомнила, что программа "єВідновлення" также позволяет ВПЛ получать компенсацию за недвижимое имущество, поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

Кроме того, по словам Шуляк, в регионах действуют программы обеспечением жилья за счет бюджета местных властей. В частности такие проекты успешно реализуют в Дрогобыче, Ковеле, Ровно и других городах.