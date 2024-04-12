Шуляк рассказала о наиболее коррупционных услугах в сфере строительства и как это изменить

Она отметила, что в 2023 году первенство в коррупционных проявлениях с показателями 11,6% и 10,9% соответственно разделили такие услуги, как предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, получение разрешения на строительство (реконструкцию).

"Также анализировали, кто выступает инициатором создания коррупционной ситуации. Во всех проанализированных ситуациях инициаторами чаще всего выступали представители предоставляющей услуги стороны. В частности, служащих органов власти", - отметила парламентарий.

“16,9% респондентов - предпринимателей, которые сталкивались со сферой строительства, отметили, что именно представители органов власти требовали от них деньги или услуги за решение вопроса. Среди находившихся в коррупционных ситуациях респондентов об инициативе со стороны служащих заявить 71,9% опрошенных", - сообщила Елена Шуляк.

Она также отметила, что среди контролирующих органов по распространенности коррупционных ситуаций в 2023 году "лидером" стали органы архитектурно-строительного контроля на местном уровне - о коррупционных ситуациях с ними заявили 12,5% опрошенных.

По словам Шуляка, помочь в преодолении коррупции в сфере строительства может применение цифровых инструментов для предоставления услуг. Логика следующая - чем меньшее количество чиновников будет задействовано в предоставлении услуг, тем меньше будет людей, которые будут брать взятки и, соответственно, потребовать их.

Шуляк объяснила - цифровизация сферы строительства началась в Украине 3 года назад, когда начала работать Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС), антикоррупционный эффект которой за этот период достиг более 11 млрд грн. При том что реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год.

По ее словам, только за первый квартал 2024 года рост объемов предоставленных в ЕГЭСС админуслуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет в среднем 20-40%. Так, за первый квартал 2024 года в е-системе зарегистрировали:

180,4 тысячи сведений о технической инвентаризации (160,3 тысячи за аналогичный период 2023 года);

33,84 тысяч разрешительных документов (26,9 тысяч за аналогичный период 2023 года);

6,8 тысячи проектной документации (5,2 тысячи за аналогичный период 2023 года);

4,9 тысячи градостроительных условий и ограничений (3,3 тысячи в первом квартале 2023 года).

"С появлением ЕГЭСС все процессы происходят в онлайн-формате, каждый шаг фиксируется, а любые попытки мошенничества сразу заметны в е-системе. На момент ее запуска переход от бумажных форм документооборота к электронным казался субъектам градостроительства чем-то невозможным. А сейчас ЕГЭСС стала не только привычной, но и обязательной, поэтому в дальнейшем - для усиления актикоррупционного курса, мы планируем расширять функционал ЕГЭСС - для большего количества объектов с более высокими классами последствий, чем СС1", - сообщила Шуляк.

Речь идет, в частности, о запуске автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку. Также следующим шагом должно стать введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе и повышения персональной ответственности за незаконные действия благодаря цифровому следу всех участников строительного процесса.

В ближайшее время в ЕГЭСС начнет полноценно работать электронный кабинет Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), добавила Шуляк. Через него должностное лицо Агентства будет осуществлять доступ к данным, внесенным в Реестр строительной деятельности электронной системы. Кроме этого, с помощью этого кабинета представители НАПК смогут получать статистику по ведению объектов и общаться с пользователями электронной системы, держателем и техническим администратором.

Она также сообщила, что в целом уровень осведомленности у населения и бизнеса о наличии цифровых инструментов для получения услуг и их преимуществ сейчас достаточно высок. Причем именно со стороны бизнеса.

"Согласно опросу представителей бизнеса, достаточно осведомленными по каждому электронному сервису по предоставлению государственных услуг считаются респонденты, которые либо имеют опыт пользования таким сервисом, либо знают достаточно, чтобы им воспользоваться", - подытожила Шуляк.