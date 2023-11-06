Шуляк рассказала, когда запустят градостроительный кадастр госуровня и что будет с региональными

Создание электронного градостроительного кадастра государственного уровня планируется завершить к концу 2024 года. Сейчас начинается тестирование его функционала, которое завершится к концу этого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Кроме того, по ее словам, с начала следующего года кадастр начнут наполнять градостроительной документацией. В феврале планируется вводить систему в опытную эксплуатацию, а дальше ее будут финально дорабатывать.

Шуляк напомнила, что в Украине уже три года успешно функционирует один из компонентов будущего кадастра - Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС), на момент запуска которой переход от бумажных форм документооборота к электронным казался субъектам градостроительства чем-то невозможным. А сейчас система стала не только привычной, но и обязательной.

"Так будет и с другими частями будущего градостроительного кадастра - реестром административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, реестром градостроительной документации, реестром всех зданий и сооружений на территории Украины и реестром адресов. Объединив все это, мы будем способствовать системному развитию территорий", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что ЕГЭССС - сверхважная составляющая в сфере строительства. Речь идет о загрузке проектной документации, получении экспертизы и разрешения, процессе строительства и ввода в эксплуатацию. Но этот процесс начинается гораздо раньше - с разработки градостроительной документации: если мы не будем иметь в цифровом виде унифицированных данных из всех областей, мы не сможем обеспечить полноценную цепь от разработки градостроительной документации до непосредственно ввода объектов в эксплуатацию.

По словам Шуляк, создание градостроительного кадастра государственного уровня усилит прозрачность и публичность сферы строительства, что также улучшит инвестиционный климат в стране. Ведь непубличность информации в сфере градостроительства и землеустройства обуславливает коррупцию и возможность строить вопреки требованиям законодательства.

Градостроительный кадастр будет платформой для всех административных услуг в сфере градостроительной деятельности и публичным источником градостроительной информации. А градостроительная документация будет вступать в силу с момента ее внесения в Градостроительный кадастр и присвоение пространственного индекса.

Градостроительный кадастр, объясняет Шуляк, интегрируется с другими реестрами, кадастрами и базами данных, обеспечит контроль актуальности и достоверности данных в реестрах и установит ответственность за несвоевременность и недостоверность внесенной в них информации. Градостроительная документация должна разрабатываться в векторной цифровой форме, а градостроительные условия и ограничения будут генерироваться автоматически программными средствами.

Также народный депутат подчеркнула, что после запуска градостроительного кадастра государственного уровня региональные кадастры никоим образом не потеряют своей актуальности, ведь будет возможность их полной интеграции. При этом речь идет не о дублировании данных, а о разработке единых обобщенных требований к ним.

"Действующие региональные кадастры разработаны на различных геоинформационных системах. Но они - просто инструмент, поэтому мы стараемся унифицировать данные из них. Никто не будет запрещать использование региональных местных кадастров для функций, необходимых непосредственно на местах, но процесс от начала до конца должен быть одинаковым - общегосударственный", - отметила Шуляк.

Кроме этого, председатель профильного комитета отметила, что градостроительная документация и выданные градостроительные условия и ограничения должны быть публичными. Но далеко не все органы местного самоуправления обеспечивают их доступность, поэтому они должны обязательно разместить их в ЕГЭССС

Напомним, в марте 2023 года Кабмин издал постановление "Об утверждении Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы". Согласно ей, до декабря 2025 года всю градостроительную документацию следует интегрировать в Единую электронную систему в сфере строительства. Речь идет о предоставлении возможности использования геопространственных наборов данных градостроительной документации, ортофотопланов, топографических карт и планов соответствующих уровней в государственной геодезической системе координат УСК-2000, которые обнародованы как геопространственные сервисы отображения данных.