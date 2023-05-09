Шуляк рассказала, кого освободят от налогов на недвижимость и землю

"От налога на недвижимость освобождаются лица, недвижимое имущество которых повреждено или уничтожено. Обязательное условие - все данные об объекте должны содержаться в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, ведь именно там аккумулируется вся верифицированная информация о разрушении", - отметила Шуляк.

По ее словам, законом предусмотрены разные механизмы и условия, в зависимости от степени и времени повреждений. В частности, полностью уничтоженную или значительно поврежденную недвижимость не будут облагать налогом начиная с 2021 года, для юридических лиц - с 2022 года.

"Недвижимость с незначительными повреждениями, пригодная к проживанию или использованию, также могут освобождать от налогообложения. Такое решение принимают сельские, поселковые, городские советы, военные администрации или военно-гражданские администрации", - пояснила глава партии.

Она добавила, что украинских фермеров, пострадавших от военных действий и оккупации части территорий, также освободят от платы за землю.

"Если земельный участок находится на оккупированных территориях или на территориях активных боевых действий, физические лица не платят плату за землю за весь 2022 год, а юридические лица - с 1 марта и до конца 2022 года", - подчеркнула Шуляк.

Также единый налог 4 группы не уплачивается с 1 марта 2022 за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий или оккупированных территориях.

Кроме того, собственники и пользователи земли на загрязненных взрывоопасными предметами декупированных территориях освобождаются от начисления платы за землю, единого налога 4 группы, экологического налога, а также арендной платы за такие земельные участки. Решения об этом могут принимать местные советы, военные/военно-гражданские администрации на основании заявления от налогоплательщика, а сведения о заминированных землях должны быть внесены в Государственный земельный кадастр.

"Вместе с законом о компенсации за разрушенное и поврежденное жильем - еще одна законодательная инициатива, направленная на восстановление справедливости и преодоление последствий войны", - подытожила Шуляк.