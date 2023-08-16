Шуляк рассказала, какие стимулы создает государство для инвесторов ради восстановления Украины

"Бизнес-ангелы и частные инвесторы должны стать одними из стратегических партнеров Украины в восстановлении. Россия нанесла нам по меньшей мере 150 млрд долл. прямого ущерба, из них почти 60% приходятся на жилье и инфраструктуру. Рассчитывать только на деньги доноров мы не можем и не имеем права.Нужно привлекать частные инвестиции и показать крупному частному капиталу, иностранному и отечественному, каким партнером может и должно быть государство", - пояснила она.

Новый законопроект предусматривает уменьшение порога мероприятия для инвестора с 20 млн. евро до 12 млн. евро, новые сферы реализации инвестпроектов, в частности IT-отрасль, расширение способов государственной поддержки инвестпроектов.

Под действие законопроекта подпадают инвестпроекты с крупными инвестициями. В случае заключения специального инвестиционного договора между инвестором и правительством Украины они могут получать значительную государственную поддержку. Речь идет о компенсации части расходов, освобождении от некоторых сборов и налогов.

"Теперь всеми преимуществами такого статуса может воспользоваться инвестор, готовый вложить по крайней мере 12 млн евро. Такое уменьшение порога значительно увеличивает количество потенциальных инвесторов. Льготы могут распространяться на инвестиции, вложенные за 18 месяцев до подачи заявки на оформление специального инвестдоговора. При условии, что такие предпроектные инвестиции не превышают 30% от общего объема", –=- пояснила Шуляк.

Также этим документом упрощены и детализированы условия проведения оценки инвестиционного проекта. В частности, устранена необходимость проведения повторной оценки, если инвестпроект уже оценивался. Также предоставлен конкретный перечень органов, которые должны быть вовлечены в оценку потенциального инвестпроекта со значительными инвестициями, рассказала председатель партии.

Еще одно нововведение - другая философия общения с инвестором. Процесс заключения договора становится более investor-friendly. Вместо выставления госорганом замечаний, которые инвестор должен учесть, предусматривается более дипломатический подход, характерный для цивилизованных экономических отношений. Вводится процедура проведения переговоров по согласованию условий договора. В ходе таких переговоров есть возможность согласовать все детали и достичь взаимовыгодного согласия", - отметила нардеп.

Кроме того, по ее словам, устранен ряд других бюрократических процедур. Предусмотрено, что уполномоченный орган напрямую обращается к инвестору, вместо того, чтобы обращаться за дополнительной информацией в учреждения, государственные органы, органы местного самоуправления, как это было определено ранее.

Кроме того, инвесторы временно освобождены (до 1 января 2040 года) от НДС при ввозе и растаможке нового оборудования и деталей.