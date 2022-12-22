Шуляк рассказала, как украинские вузы станут неотъемлемой частью восстановления Украины

По ее словам, парламент за прошлые годы принял много реформаторских законов для ВУЗов, чтобы привлечь их к работе в разных сферах экономики страны. Сверхважной частью стал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель" № 711, впервые основанный на комплексном пространственном планировании территорий общин.

Документ также предусматривает разработку нового вида документации, объединяющей землеустроительную, градостроительную и другие виды документов, которые имеют, например, экологическую составляющую и не только.

"Сейчас общины в связи с принятием и имплементацией закона столкнулись с проблемой - как разрабатывать эти планы, чтобы они стали действенным инструментом для развития общины. Прежде всего, мы понимаем, что нам нужно много специалистов, которые работали бы с общинами на разных уровнях. Поэтому мы должны приобщать наши вузы к разработке соответствующих образовательных программ, которые потом наши специалисты будут проходить и будут работать в общинах по восстановлению страны", - сказала Шуляк.

Также она отметила необходимость искать лучшие формы подготовки новых специалистов, основываясь на достижениях традиционных сфер и образовательных специальностей, излагая их на основании успешных практических кейсов для целей восстановления общин. А также напомнила, что включенность вузов должна быть на всех уровнях.

В частности, это касается и возможности проведения курсов по повышению квалификации архитекторов. Так, теперь в Украине это смогут делать отраслевые учреждения высшего образования, а не только ООО "Учебно-экспертный центр НСАУ", которые до недавнего времени монополизировали эту возможность.

Сегодня в списке тех, кто сможет помогать в повышении квалификации - Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Национальный университет "Львовская политехника", Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры и Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетов (список дополняется).

Отметим, конференцию "Обучение пространственному планированию: настоящее и перспективы" организована USAID АГРО. Целью этой программы является ускорение экономического развития сельских общин Украины.

В условиях полномасштабного вторжения России USAID АГРО адаптировала свою деятельность для сохранения и восстановления экономической активности сельскохозяйственных производителей, возобновления каналов сбыта и обеспечения продовольственной безопасности в Украине и мире.