Шуляк рассказала, как рынок стройматериалов способен перезапустить экономику

По ее словам, восстановление разрушенных объектов в Украине потребует строительных материалов и оборудования на сумму более 62,8 млрд дол.

"Согласно последним исследованиям, по некоторым категориям строительной продукции, которая необходима для восстановления, у нас есть профицит. Например, в категории лакокрасочных изделий, кирпича, газобетона, еврорубероида, асфальтобетона, песка, керамической плитки, штукатурки, щебня, трубопроката, сантехники монолитного железобетона, металлопроката", - отметила Шуляк.

В то же время у нас есть только 56% необходимого для восстановления бетона, 70% необходимой минваты, 77% профиля ПВХ, 86% цемента и вообще ноль процентов стекла. То есть по этим жизненно важным категориям для строительства мы видим, что продукции явно недостаточно, констатировала глава партии.

Несмотря на оптимистическую оценку возможности Украины производить строительные материалы, необходимые для восстановления, все еще существуют значительные вызовы, которые сектор должен преодолеть, чтобы заработать на полную мощность, отметила нардеп.

"В условиях военного времени эти вызовы предприятия не способны решить самостоятельно. Поэтому Правительство, страны-доноры и международные финансовые организации могут сыграть важную вспомогательную роль. Если они продемонстрируют уверенность в том, что украинский сектор стройматериалов может удовлетворить потребности в восстановлении страны, это может повысить доверие инвесторов и банковскую способность предприятий в этом секторе", - сказала она.

Как напомнила Шуляк, уже с августа прошлого года в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) начал работать е-кабинет производителя строительной продукции. Это часть имплементации Регламента ЕС №305, суть которого заключается в приведении в соответствие украинской строительной продукции всем стандартам, нормам и характеристикам ЕС. Это поможет Украине производить и использовать исключительно безопасные, качественные современные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, отметила она.

Инвестиции, отмечает нардеп, необходимы для запуска и перезапуска мощностей строительных производств и для восстановления по европейским стандартам вообще, можно привлечь в частности за счет развития индустриальных парков и проекта господдержки украинским и иностранным инвесторам.

Она также напомнила, что соответствующий закон 3311-IX предусматривает новую форму государственной поддержки инвесторов - частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры, а также расширяет сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями. В частности, речь идет о перерабатывающей промышленности и обращении с отходами, что в контексте восстановления и крайне важно.

"Уверена, что эти меры будут способствовать привлечению как можно больше инвесторов, ведь будут создавать максимально благоприятные условия для них. По последним данным, в Украине уже работает 68 индустриальных парков - 48 из них как управляющие, а у 18 уже есть резиденты. ускоренные процессы экономического развития в каждом территориальном обществе, где они будут запускаться", - подытожила Шуляк.