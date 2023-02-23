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Шуляк рассказала, как по завершении войны можно будет получить возмещение за поврежденное жилье

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компенсацию в определенных случаях можно будет получить за жилье, разрушенное после войны. Под государственные компенсации будут подпадать некоторые жилые дома и квартиры, поврежденные или уничтоженные после отмены военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя законопроект №7198, который ВР поддержала во втором чтении и в целом 23 февраля.

"Речь об объектах, разрушенных после войны, но вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями - это, например, заминирование или разминирование. В таком случае заявление о предоставлении компенсации может быть подано в течение трех лет с даты прекращения или отмены военного положения", - объяснила нардеп.

Что касается объектов, разрушенных во время войны - заявки на компенсации можно подавать во время действия военного положения или в течение года после его отмены.

Шуляк также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России. На сегодня в соответствующем Фонде имеется более 17 млрд грн, конфискованных у российского Сбербанка.

Напомним, сегодня, 23 февраля, Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о механизме компенсации за разрушенное жилье (№7198).

13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства , которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

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Елена ШулякЖилье