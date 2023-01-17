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Шуляк рассказала, как по завершении войны можно будет получить возмещение за жилье

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компенсацию в определенных случаях можно будет получить за жилье, разрушенное после войны. Под государственные компенсации будут подпадать некоторые жилые дома и квартиры, поврежденные или уничтоженные после отмены военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, комментируя законопроект №7198, который ВР намерена принять во втором чтении.

"Речь об объектах, разрушенных после войны, но вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями - это, например, заминирование или разминирование. В таком случае заявление о предоставлении компенсации может быть подано в течение трех лет с даты прекращения или отмены военного положения", - объяснила Шуляк.

Что касается объектов, разрушенных во время войны – заявки на компенсации можно подавать во время действия военного положения или в течение года после его отмены или прекращения.

Шуляк подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репарации от России.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.

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