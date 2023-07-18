Шуляк рассказала, как повышать инновационный потенциал в регионах

На базе комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже создана рабочая группа, в которую вошли представители всех областей, территориальных общин, международных партнеров Украины, народные депутаты и которая работает над вопросом создания программ комплексного восстановления для общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу профильного комитета, а также партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время круглого стола "Механизмы повышения инновационного и инвестиционного потенциала регионов".

"Пока мы работаем над вопросами, касающимися стратегических вещей - написание программ комплексного восстановления. На этапе работы учитывать все вещи, связанные с повышением инновационного потенциала. Ведь Украина показала, что мы можем быть первыми в разных отраслях: от оборонного комплекса до оборонного комплекса медицины, переработки, не говоря об IT-разработках", - отметила она.

Учитывать инновационный потенциал, подчеркнула Шуляк, а также используя предоставленные рабочей группой рекомендации, общины смогут быстро и эффективно развиваться, что будет способствовать полноценному восстановлению страны.

Отметим, что на мероприятии были представлены интересные примеры того, как инновации в сфере науки, информационных технологий, машиностроения в оборонной сфере повышают инновационный потенциал регионов и помогают им развиваться.

Напомним, по словам Шуляка, ресурсы, демография, экология и вовлеченность общин - ключевые факторы в восстановлении Украины.

"Любая программа комплексного восстановления, любая градостроительная документация обязательно должны проходить обсуждение местных жителей, людей, которые планируют возвращаться, местного бизнеса, который сейчас является основным двигателем всех экономических процессов в нашем государстве. Только после этого нужно переходить к реализации таких программ", - сказала глава партии.

Верховная рада обязала разработать Программу комплексного обновления. Она формируется на местном уровне и учитывает ряд важных показателей.

"Нам нужно учитывать экономический фактор. В Украине тысячи предприятий вынуждены переехать в безопасные районы, другие закрылись, какие-то нашли возможность открыться заново. Чтобы говорить об восстановлении и восстановлении нужно принимать во внимание возможности каждого региона", - пояснила Шуляк.