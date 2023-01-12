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Теперь ОСМД смогут проводить собрание и принимать решения онлайн, - Шуляк

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Четверг 12 января 2023 20:03
Теперь ОСМД смогут проводить собрание и принимать решения онлайн, - Шуляк Фото: Шуляк рассказала, как парламент упростил возможности для ОСМД по термомодернизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государство снимает бюрократические ограничения и барьеры для работы ОСМД, упростив механизм проведения собрания его совладельцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя принятый ВР законопроект о внесении изменений по упрощению управления многоквартирными домами (№7029).

По ее словам, принятый документ предусматривает возможность ОСМД проводить домовое собрание в режиме видеоконференций и участвовать в голосовании дистанционно.

"Отныне, количество голосов, необходимых для принятия решения собранием совладельцев многоквартирного дома, которое было неоправданно завышено и осложняло принятие решений, снижено на уровне 50%+1 голос. Кроме того, люди могут подключаться к голосованию и обсуждению вопросов управления многоквартирным домом через онлайн-инструменты, удостоверяя свои позиции посредством цифровой подписи", - заявила Шуляк.

По мнению председателя партии, упрощение процедуры принятия решения ОСМД позволит быстро и эффективно принимать хозяйственные и финансовые решения.

"В Украине большое количество ВПЛ, переехавших в другие регионы, или женщин с детьми, которые из-за войны выехали заграницу. Эти категории лиц должны иметь возможность участвовать в собрании и принимать решения относительно своих домов, куда они обязательно вернутся. И мы предоставили им такую возможность", - резюмировала нардеп.

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Елена Шуляк ОСМД
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