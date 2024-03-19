Шуляк рассказала, как общины будут учить составлять программы комплексного восстановления и привлекать донорские средства

По ее словам, сейчас создавать программы комплексного восстановления уже начало 151 украинская территориальная община в 14 областях Украины - чуть более 10% от их общего количества. Впрочем, некоторые из общин пока не понимают, во-первых, зачем это нужно, во вторых - как это делать.

"Есть регионы, которые не испытали критических разрушений и, соответственно, они не нуждаются в том восстановлении, которое необходимо пострадавшим от российского вторжения общинам. Поэтому они не понимают, зачем это им. Они пишут нам и донорам с этими вопросами, а мы, в свою очередь, объясняем, что вопрос восстановления - гораздо шире, чем просто восстановление до довоенного уровня. Мы помогаем им сориентироваться, понять, что такое ПКВ и с чего начать. Конечно, потому, что все украинские общины не имели до войны опыта составления таких документов, им сложно собирать и анализировать соответствующую информацию, поэтому к нам присоединились доноры, финансирующие обучение, привлечение к разработке экспертов и тому подобное", - сообщила Шуляк.

Парламентарий добавила - без обучения создать качественную ПКВ будет не только сложно, а вообще невозможно. Поэтому сейчас и на уровне парламентских комитетов, и на местном уровне организуют и проводят учебные мероприятия. В частности, в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создана рабочая группа, которая собирается раз в 2-3 недели и разбирает все вопросы, которые беспокоят заинтересованные общины, а на местном уровне помогают партнеры.

Так, правительство Канады запустило несколько Офисов поддержки для общин Харьковщины и Черниговщины, где также ОМС могут получить необходимую для разработки ПКП помощь.

"Еще один важный пункт, на котором необходимо подчеркнуть - это опыт первопроходцев. Общинам важно обмениваться мнениями и опытом по этому поводу, это поможет избежать ошибок на старте, не набить те же условные шишки, через которые уже прошли общины, которые или разработать ПКВ, или в процессе их создания. В частности, такую программу уже разработала Киевщина. Она находится в публичном доступе, в частности, и на сайте нашей Единой электронной системы в сфере строительства", - добавила нардеп.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года в Украине была презентована методика разработки программы комплексного восстановления территории территориального общества (ПКВ). Территориальные общины, еще приступившие к работе над этим документом, могут опираться на четкий, пошаговый алгоритм того, как сделать это правильно, на какие данные опираться, кого привлекать для их анализа, как и на какие средства воплощать.

Пилотный проект программы USAID DOBRE, целью которого была разработка программ комплексного обновления территорий нескольких украинских территориальных общин, завершился в конце октября 2023 года.

Его партнерами выступили 18 теробществ из Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей и их областные военные администрации. На основе проделанной с ними работы удалось разработать детальную пошаговую методику.