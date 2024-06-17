Шуляк рассказала, как поможет Украине использование отечественных стройматериалов в восстановлении

По ее словам, по данным Торгово-промышленной палаты (ТПП), до войны потребность Украины в строительных материалах обеспечивались почти полностью украинскими производителями, то есть Украина в этом плане была фактически самодостаточной. В то время в стране работало около 3500 предприятий по производству стройматериалов, однако сейчас в той или иной степени возобновили работу около 2 тыс. человек.

"Мы видим, что "благодаря" войне этот рынок растет - сейчас он оценивается в десятки миллиардов долларов. С одной стороны, этот рост, к сожалению, обусловлен причиненными Россией разрушениями, но с другой стороны, это огромные возможности. Поэтому мы хотим, чтобы в эти процессы были максимально задействованы именно украинские производители", - подчеркнула Шуляк.

По предварительным оценкам, отметила она, общая сумма ущерба в случае этих разрушений составляет по меньшей мере 157 млрд долларов на 2024 год. При этом 71% этих средств составляют объекты недвижимости, жилищная инфраструктура и, соответственно, на строительные материалы приходится основная часть этих средств. Так, 52% - восстановление жилья, 33% - инфраструктура, 9% - учреждения здравоохранения и образования.

При этом, отметила парламентария, устаревшие объекты жилищной инфраструктуры не будут восстанавливаться в том виде, в каком они существовали до войны, а будут отстраиваться по новым, современным характеристикам. Это касается в частности многоквартирных, частных домов, общежитий и т.п.

Учитывая это, по предварительным подсчетам, для восстановления 1 кв. метру строительства таких объектов требуется 31 позиция строительных материалов на общую сумму около 40 млрд долларов. Ключевые стройматериалы – бетон, цемент арматура, окна, кирпич - на эти позиции приходится 80% затрат стройматериалов. К примеру, за 4 месяца 2024 года потребность только в бетоне оценивалась на уровне 4,7 млрд долларов.

Соответственно, если строительные материалы на эту сумму будут производиться в Украине, отметила Шуляк, мы получим валовую добавленную стоимость на 21 млрд долларов. При том что весь валовой внутренний продукт составляет 180 млрд дол. Другими словами, производство отечественных строительных материалов - очень важная доля, которая бы способствовала росту украинской экономики.

Благодаря этому, сообщила Шуляк, комментируя данные ТПП, заработные платы будут сгенерированы на 11,5 млрд долларов, дополнительные поступления в бюджет - 7,6 млрд долларов, а 3,4 млрд долларов составят отчисления в дефицитный пенсионный фонд.

Учитывая, что по приблизительным подсчетам, в течение 2018-2019 годов в эксплуатацию вводилось 13,7 млн кв. метров жилья, то на восстановление таких объемов и восстановление понадобится не менее 5 лет. Но при таких темпах дефицит строительных мощностей - техники, строительных материалов, людей, будет составлять около 33%.

"Если мы говорим о 5 годах, то, по данным ТПП, нам нужно будет строить 28 млн кв. метров жилья, при том, что нынешняя средняя мощность - почти 14 млн кв. метров. Поэтому нужно будет либо стимулировать развитие этого сектора, либо станет вопрос импорта. Но если восстановление и возврат к довоенным объемам будет длиться 10 лет, то такого дефицита не будет, учитывая, что потребляться будет строительных материалов на почти 20 млрд долларов. То есть годы восстановления будут напрямую влиять на спрос на стройматериалы и оборудование для строительства", - добавила Шуляк.

По ее словам, в ТПП считают, что главными препятствиями для развития украинских производств строительных материалов является дефицит работников, в частности, из-за мобилизации, дефицита энергообеспечения, внутреннего спроса.

"Все это нужно учитывать. Поэтому Правительство, страны-доноры и международные финансовые организации могут сыграть важную вспомогательную роль в возобновлении украинского производства строительных материалов. Если они продемонстрируют уверенность в том, что украинский сектор стройматериалов может удовлетворить потребности в восстановлении страны, это может повысить доверие инвесторов и банковскую способность предприятий в этом секторе", - подытожила Шуляк.