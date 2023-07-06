Шуляк рассказала, кто будет контролировать строительство объектов в Украине

Контроль за строительством объектов в Украине можно будет осуществлять по выбору заказчика строительства - исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов или уполномоченным лицом по градостроительному контролю (частным контролем).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

В то же время, по ее словам, это не касается критически важных и инженерно сложных объектов со значительными последствиями СС3 (мосты, тоннели, метро, строящиеся за счет средств местных и государственного бюджетов).

Она также отметила, что в Соединенном Королевстве при строительстве объекта есть возможность выбора контролирующего органа - местной администрации или частного инспектора. Частные компании в британской модели успешно работают уже много лет, но для Украины с нашим постсоветским наследием централизации функций в руках органов власти это воспринимается как кардинальное нововведение. Хотя аналогичные дерегуляционные процессы уже успешно имплементированы, например, в рамках реформы нотариата, добавила народная депутат и инициатор соответствующего законопроекта №5655.

"Законопроект предусматривает широкий круг предохранителей от каких-либо злоупотреблений, связанных с частными компаниями. У них будет повышенная материальная ответственность, определенное количество соответственно сертифицированных инженеров, обязательное страхование ответственности. Заказчик, подрядчик и частный контролер не могут иметь общих конечных бенефициаров", - объяснила Шуляк.

Кроме уголовной ответственности за нарушение, возможен полный вывод компании с рынка, отметила председатель партии.