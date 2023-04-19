Шуляк рассказала, кто и на какой период будет освобождаться от уплаты налогов на землю и недвижимое имущество

По ее словам, документ в первом чтении касался только налога на недвижимость, впрочем, во второе чтение были внесены уточнения, касающиеся уплаты земельного налога.

"К большому сожалению, у нас от агрессии РФ есть не только поврежденные и разрушенные дома. Огромное количество земли - сотни тысяч гектаров - полностью заминировано и эти земельные участки нельзя использовать. Поэтому несправедливо платить земельный налог с участков, которые нельзя эксплуатировать, обрабатывать, сеять", - заявила она.

Шуляк добавила, что законопроект зафиксировал освобождение от налога на поврежденную и разрушенную недвижимость.

"Физические лица-собственники жилой недвижимости освобождается от уплаты налогов за 2021 и 2022 годы. Для юридических лиц такое увольнение действует с 1 марта 2022 года, если эти территории расположены не в зоне временной оккупации или активных боевых действий. Норма будет действовать до тех пор, пока временно оккупированы" территории не будут уволены и возвращены Украине. Это касается и земельного налога для физических лиц - за 2021 и 2022 годы они не будут платить земельный налог", - пояснила Шуляк.

Также нардеп рассказала о механизме освобождения от налога, предусмотренном законопроектом №7632.

"У владельцев должен быть документ - справка от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Поскольку именно ГСЧС в основном отвечает за разминирование территорий. Поэтому именно такие справки будет использовать налоговая, чтобы иметь понимание, как начисляется или не начисляется соответствующий налог", - резюмировала Шуляк.

Напомним, недавно парламент принял во втором чтении и в целом законопроект авторства Елены Шуляк о компенсации поврежденного и разрушенного жилья (№7198), его также уже подписал президент Украины.

Ожидается, что процесс компенсации начнется в конце мая 2023 года.