Шуляк рассказала, получат ли компенсации украинцы, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье

"Среди людей, которые подали информационные сообщения, есть те, что уже воспользовались программой єВідновлення и получили на текущие быстрые ремонты до 200 тысяч гривен. Конечно, есть много людей, которые ожидают, когда в августе заработает программа, которая касается компенсации за уничтоженное жилье.

Она также подчеркнула, что у всех ветвей власти: и в парламенте, и в Кабинете министров, и у президента Украины есть четкое понимание, что люди, потратившие свои собственные средства на ремонт поврежденной ржи, должны получить компенсацию от государства.

"Для утверждения соответствующей процедуры, необходимо вести изменения в основной закон, который ввел механизм компенсации за поврежденное жилье. Я убеждена, что правительство вместе с Министерством восстановления и Министерством цифровой трансформации разработают соответствующие решения, чтобы украинцы, потратившие свои собственные средства на ремонт жилья, смогли получить компенсацию через "Дію" и Реестр поврежденного и разрушенного".

Нардеп проинформировала, что пока нет четко утвержденной методологии, каким образом будет происходить компенсация самостоятельно отремонтированного жилья.

"Нужно ли будет показывать подтвержденные расходы, будут ли это чеки, или это будут договоры, или это будет компенсация по средней стоимости, как это происходит по программе єВідновлення. Я уверена, что мы с Правительством найдем справедливую формулу для всех, кто ожидает компенсации уже потраченных средств за свое поврежденное жилье", - резюмировала.